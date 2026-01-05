Törökországban az elemzők által vártnál erőteljesebben lassult az éves infláció decemberben, és a becsültnél mérsékeltebben gyorsult havi összevetésben a statisztikai hivatal hétfői közlése szerint.
A decemberi éves infláció 30,89 százalékra, 2021 novembere óta a legalacsonyabb ütemre lassult
a novemberi 31,07 százalékról, és kedvezőbb lett az elemzői várakozások átlagában szereplő 31 százaléknál.
Az éves infláció lassulását részben az váltotta ki, hogy mérséklődött a lakhatási költség és a közműszolgáltatások díjának az emelkedése, illetve a ruházati cikkek és lábbelik, továbbá a háztartási cikkek drágulása.
Egy hónap alatt 0,89 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak decemberben a novemberi 0,87 százalékos növekedés után. Elemzők nagyobb, 0,98 százalékos havi inflációval számoltak decemberre.
