Az ukrán elnök, aki mindig is értett a PR-tevékenységhez, most igyekszik szembeszállni azokkal az amerikai kritikusokkal is, akik megkérdőjelezték, hogy bölcs dolog-e további pénzt ölni Ukrajna ügyébe

számolt be a fejleményekről a BBC. A nemzetközi hírportál helyzetértékelése szerint

Valóban, elképzelhető-e még bármilyen áttörés a békéhez vezető úton az amerikai elnökválasztás előtt?

Cs.V.T.: Ukrán oldalról nem látszik erre utaló jel, a kurszki betörésre felhasználták az utolsó "szabad", kiképzett és jól felszerelt tartalékokat. Orosz oldalról azonban viszont minden bizonnyal fennmarad a nyomás Fontos látni, hogy orosz oldalról nem a gyors siker a fontos, hanem a nyomás fenntartása – ebből a szempontból az amerikai elnökválasztás nem egy határidő, ami előtt mindenképpen eredményt kell elérni, hanem egy újabb lehetőség arra, hogy ha változik az amerikai politika, akkor gyorsan meggyengülhet az ukrán védelem. Akármi lesz is azonban a választási eredmény novemberben, az új elnöki ciklus csak januárban kezdődik, addig az ukránok számíthatnak az amerikai támogatásra. Ukrán oldalról nem látszik erre utaló jel, a kurszki betörésre felhasználták az utolsó "szabad", kiképzett és jól felszerelt tartalékokat. Orosz oldalról azonban viszont minden bizonnyal fennmarad a nyomás Pokrovszk nál, Vuhledárnál délkeleten és Kupjanszknál északkeleten, ahogy valamennyire orosz területen is. Az ukrán védelmi erők túlfeszítettsége miatt lehet esély akár hadműveleti mélységű áttörésre is, de ez az elmúlt hónapokban is fennállt, viszont nem történt meg., ami előtt mindenképpen eredményt kell elérni, hanem egy újabb lehetőség arra, hogy ha változik az amerikai politika, akkor gyorsan meggyengülhet az ukrán védelem. Akármi lesz is azonban a választási eredmény novemberben, az új elnöki ciklus csak januárban kezdődik, addig az ukránok számíthatnak az amerikai támogatásra.

Egy ukrán katona ül egy MR-2 Viktor légvédelmi rendszer mögött 2024. szeptember 11-én az oroszországi Kurszki terület Szudzsában. Kép: Getty Images

Mit tartalmazhat Zelenszkij győzelmi terve, amelynél szavai szerint minden az amerikai félen múlik?

Cs.V.T.: Az a háború első évében nyilvánvalóvá vált, hogy ukrán katonai sikerekre akkor van esély, ha a Nyugat kell mennyiségű és minőségű fegyverrel (is) támogatja őket. Ebben döntő szerepe van a nagy hatótávolságú rakétatüzérséget és robotrepülőgépekhez csak korlátozott hatósugárral vethetik be orosz honi területen belül. Ugyanakkor a háború harmadik évére az is egyértelművé vált, hogy ez a korlátozott támogatás nem dönti el a háborút, így Ukrajna nem képes vereséget mérni az orosz erőkre, csak elhúzódik a harc. Sok kritika hangzott el azzal kapcsolatban, hogy az ukránoknak miért nincs egy reális katonai stratégiája a győzelemre – és a Nyugat miért nem biztosítja ehhez a megfelelő eszközöket, hogy gyorsabban le lehessen zárni a háborút. Ezért Zelenszkij "győzelmi terve" minden bizonnyal erre a katonai stratégiára utal, és egy olyan listát is tartalmaz, hogy milyen további fegyverekre és azok korlátozásoktól mentes használatára épülhetne az ukrán győzelem a harctéren. Valóban, az teljes mértékben Washingtonon múlik, hogy a korlátozásokat feloldják-e. Az más kérdés, hogy ennek milyen következményei lehetnek és valóban sikert hoznának-e ukrán oldalon. Az a háború első évében nyilvánvalóvá vált, hogy ukrán katonai sikerekre akkor van esély, ha a Nyugat kell mennyiségű és minőségű fegyverrel (is) támogatja őket. Ebben döntő szerepe van Washingtonnak, ahol az eszkalációs kontroll nevében tudatosan korlátozzák azt, hogy Kijev milyen eszközöket kap és azokat hogyan használhatja. PéldáulUgyanakkor a háború harmadik évére az is egyértelművé vált, hogy ez a korlátozott támogatás nem dönti el a háborút, így Ukrajna nem képes vereséget mérni az orosz erőkre, csak elhúzódik a harc. Sok kritika hangzott el azzal kapcsolatban, hogy az ukránoknak miért nincs egy reális katonai stratégiája a győzelemre – és a Nyugat miért nem biztosítja ehhez a megfelelő eszközöket, hogy gyorsabban le lehessen zárni a háborút. Ezért Zelenszkij "győzelmi terve" minden bizonnyal erre a katonai stratégiára utal, és egy olyan listát is tartalmaz, hogy milyen további fegyverekre és azok korlátozásoktól mentes használatára épülhetne az ukrán győzelem a harctéren. Valóban, az teljes mértékben Washingtonon múlik, hogy a korlátozásokat feloldják-e. Az más kérdés, hogy ennek milyen következményei lehetnek és valóban sikert hoznának-e ukrán oldalon.

Mekkora esély van rá, hogy a NATO felvegye a tagjai közé a háborúban álló Ukrajnát?

Cs.V.T.: A jelenlegi állás szerint semmilyen. Egyrészt a háború lezárásáig ez nem is reális kérdésfelvetés, másrészt még utána is fennmaradna a kérdés, hogy mind a 32 NATO-tagállam támogatná, ratifikálná-e az ukrán csatlakozást. Erre sem látok jelenleg esélyt – láttuk, hogy a finn és svéd csatlakozás is milyen nehezen ment, pedig ott békében élő, stabilan működő és prosperáló, fejlett haderővel rendelkező országokról volt szó. A háborúban álló Ukrajnára ez most nem jellemző, csupán a nagy létszámú és harcedzett haderő.

Ukrán katonák harcállásba vonulnak a frontvonalon az ukrajnai Donyecki területen júliusban. Kép: Getty Images

Hogyan lehetne megállítani az orosz donbászi offenzívát?

Cs.V.T.: A katonai szakértők nagyjából egyetértenek abban, hogy az ukrán tüzérségi tűz növelése és a védelmi erők létszámának növelése javíthatná, akár stabilizálhatná a helyzetet. De összességében nyár eleje óta az oroszok döntő előnye az, hogy nincs olyan terepszakasz (folyó, magaslatok, nagyobb város), amire stabilan megtámaszkodhat az ukrán védelem. A mostanra feljavuló orosz taktikai harceljárás ki tudja billenteni helyi szinten az ukrán védelmet, miközben a tüzérségi fölény elpusztítja a kiépített védelmi állásokat. Így az ukránok racionális döntések mentén lassan, de biztosan hátrálnak, amikor fenntarthatatlanná válik egy terepszakasz védelme. Ezt nevezik egyébként halogató harcnak.

Történt-e bármilyen elmozdulás az erőviszonyokban az elmúlt három hónapban?

Cs.V.T.: Az általánosságban meglepő volt, hogy az ukránok előhúztak 4-5 dandárnyi felkészített és felszerelt erőt a kurszki Az általánosságban meglepő volt, hogy az ukránok előhúztak 4-5 dandárnyi felkészített és felszerelt erőt a kurszki offenzívához, ami területi sikert is hozott, de fontosabb, hogy a morál szempontjából nagyon hiányzott Ukrajnának, az ukrán haderőnek. Meglepték az oroszokat, végre újra ők kezdeményeztek, sikeres műveleteket hajtottak végre. Viszont ezeket a magas harcértékű erőket így lekötötték, és a donbászi vagy kupjanszki védelem nem kapott látható megerősítést. A tavaszi mozgósításkor az volt a becslés, hogy a friss erők ősszel érkezhetnek meg a frontokra, felváltani a fáradtakat, ennek itt lenne lassan az ideje – de ez a kiképzésük ütemétől függ.

Brutális orosz védelmi kiadások Moszkva történelmi csúcsra, 13,2 billió rubelre (142 milliárd dollárra) kívánja emelni védelmi kiadásait 2025-ben a Bloomberg News által közölt hároméves költségvetési javaslat tervezete szerint.

Orosz oldalról fenntartották a magas intenzitású támadó műveleteket a front 5-6 pontján, miközben reagálniuk kellett a kurszki ukrán betörésre. Ennek az egyik stratégiai célja az volt, hogy orosz erőket vonjon el az 1000 kilométeres front más szakaszairól – ez kis mértékben történt meg, kicsit csökkent az orosz támadások intenzitása. Egyelőre nem látunk fennakadást az orosz toborzásban – egyre több pénzzel, zsolddal csábítják a férfiakat harcba, hogy a havi 30 ezer fősre becsült veszteségi rátát tudják pótolni.

Összességében pedig nemrég arról jelentek meg nyugati becslések, hogy a háború áldozatainak száma elérhette az 1 millió főt (400 ezer ukrán, 600 ezer orosz halott és sebesült). Ez borzasztó vérveszteség mindkét félnek.