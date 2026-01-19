2026. január 19-től Magyarországon is elérhető az Omoda 5 SHS-H modell. A külső töltést nem igénylő full hibrid (SHS-H) érkezésével a 2024. októberében bevezetett modell palettája teljessé válik, így a belső égésű és a tisztán elektromos modellváltozat mellett már hibrid hajtással is választható az Omoda 5.

Az Omoda 5 hibrid modellváltozata a népszerű SHS szuper hibrid rendszer külső töltést nem igénylő hajtásláncával (SHS-H) érkezik. A modell felszereltségét a gyártó „Alap az extra” filozófia jegyében állítja össze.

A modell érkezésekor a legmagasabb, Premium felszereltségi szinttel vásárolható meg Magyarországon, bevezető ára 11 990 000 forint.

Az Omoda és a Jaecoo autómárkákat forgalmazó Genius Automotive Europe lapunkhoz eljuttatott közleményből kiderül, hogy

az Omoda 5 SHS-H egy 1,5 literes, turbófeltöltésű benzinmotorral érkezik, amely a Miller-ciklus elve szerint működik. Ezt egy villanymotor egészíti ki, a két erőforrás összehangolt működéséről pedig egy kifejezetten hibrid hajtáslánchoz fejlesztett váltó gondoskodik. A rendszer együttes csúcsteljesítménye 224 lóerő.

Az Omoda&Jaecoo 2204 forgalomba helyezett járművel a magyar személyautó-piac elmúlt több mint 5 évének legdinamikusabban és legeredményesebben induló márkája 2025-ben, az első teljes értékesítési év eredményeit tekintve. A legnépszerűbb kínai modellek között jegyzett Omoda 5-ből 2025-ben 1124-et helyeztek forgalomba.