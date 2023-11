Magyarországon inkább a kényszer, a fejlett nyugati országokban döntés kérdése az, hogy nyugdíjba vonulás után a munkát vagy a pihenést választja az ember – mondta a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László, a Népszavának a KSH adatsoráról, amely szerint évről évre emelkedik itthon a 65-, sőt a 70 éven felül munkát vállalók aránya:

a 65-69 éves korosztályból 2010-ben 25 ezren dolgoztak, 2022-ben 84 ezren vállaltak munkát,

a 70-74 éves korcsoportban, 2010-ben 6 ezren, 2022-ben 28 ezren voltak jelen a legális munkaerőpiacon.

Molnár László szerint az alacsony keresetek és indulónyugdíjak miatt vállal sok nyugdíjas munkát, hiszen az ellátás 20-30 százalékkal alacsonyabb, mint az utolsó évek átlagkeresete volt.

Magyarországon nemcsak a nyugdíjast viheti rá a kényszer a munkára, hanem a társadalmi igény is.

A háziorvosok átlagéletkora 65 év, ha ők nem dolgoznának tovább, nagy baj lenne. Több más egészségügyi területen sem lehet nélkülözni az idős orvosok munkáját. Igaz ez a nővérekre, illetve a szociális területen dolgozókra, pedagógusokra is.

Hasonlóan látja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete szakértője is. Marosi János is úgy vélte, főleg a pénz a fő motiváló erő. Van, aki azért dolgozik, mert még a lakáshitelét törleszti, más az unokájának segít saját otthonhoz jutni. Igaz az is, hogy van, akiknek aktivitásra van szüksége.

Sokan az alacsony, 200-230 ezres fizetés miatt annyira kevés nyugdíjra számíthatnak, hogy abból csak nagyon szűkösen lehet megélni, így nincs más választásuk, minthogy idős korukban is dolgozzanak.

Megjegyezte, hibásnak tartja a nyugdíjasok foglalkoztatását szabályozó, sokszor értelmezhetetlen és követhetetlen előírásokat. Például, hogy míg a versenyszférában korlátozás nélkül dolgozhatnak a nyugdíjasok, addig a közalkalmazottaknak, közszolgálati tisztviselőknek választaniuk kell a nyugdíj vagy a munka között, ami alól csak a gyermekvédelem-, szociális ellátás-, köz- és szakképzés területén dolgozók kivételek.