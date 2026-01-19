A brit kormány kijelentette, hogy a cigarettázók számára megfelelő alternatíva a nikotinpárnák használata, mivel ezek a termékek füstmentesek és használatuk közben nem keletkeznek az égés során felszabaduló károsanyagok – számolt be a Talking Retail. A szigetországiak célja egy füstmentes generáció elérése 2030-ig azzal, hogy a hagyományos cigarettát fokozatosan kivonják, a nikotinpárnák használatát pedig kevésbé káros alternatívaként ismerik el.

Szigorú magyar szabályozás

A lap ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel együtt megfontolandó lejjebb vinni a nikotintartalom felső határát, mivel a magasabb dózisok, a gyors nikotinfelszívódás potenciálisan növelheti a függőség kialakulását.

A limit Angliában jelenleg 20 mg/tasak, míg Magyarországon 17 mg a maximális mérték, egy doboz pedig legfeljebb 20 párnát tartalmazhat.

Magyarországon a nikotinpárnák összetételét és forgalmazását tehát már ma is szigorúan szabályozzák a közegészségvédelmi célok érvényesítése érdekében, ráadásul a termékcsomagolás gyerekzárral van ellátva, ezzel csökkentve a véletlen gyermekhozzáférés kockázatát. Ezzel szemben a jelenlegi szabályozás szerint a britek akár az élelmiszerboltokban is megvásárolhatják ezeket a termékeket.

Kijelenthető, hogy a hazai keretek szigorúbbak, mint sok más európai országban jelenleg tervezett vagy alkalmazott szabályozás, és célja, hogy minimalizálja a nikotinfüggőségen belüli kockázatokat, miközben lehetőséget ad a füstmentes alternatívák használatára a dohányzók számára.

Nikotinpárna – és ami mögötte van

A nikotinpárna olyan füstmentes, dohányt nem tartalmazó nikotintartalmú termék, amelyet a használó a felső ajak és az íny közé helyez. Így a nikotin a száj nyálkahártyáján keresztül szívódik fel a véráramba, anélkül, hogy a hagyományos cigarettára jellemző, égésből származó káros anyagok keletkeznének, mint például kátrány vagy szén-monoxid.

A szakirodalom és a nemzetközi egészségügyi párbeszéd közös álláspontja szerint a nikotinpárnák legfontosabb sajátossága, hogy füstmentesek,

így nem keletkeznek azok az égéstermékek – köztük számos rákkeltő és toxikus anyag –, amelyek a cigarettázás legnagyobb egészségügyi kockázatát jelentik.

Ez a különbség egészségügyi szempontból élesen elválasztja a nikotinpárnákat a hagyományos dohánytermékektől.

Éppen ezért egyes országokban – megfelelő keretek között – a cigarettázás visszaszorításának lehetséges eszközeként tekintenek rájuk, különösen a felnőtt dohányosok körében. Ugyanakkor a nikotin önmagában is függőséget okozó anyag, ezért a szakértők szerint elengedhetetlen a szigorú szabályozás és a fiatalok védelme, hogy az alternatív termékek ne jelentsenek új belépési pontot a nikotinhasználatba.