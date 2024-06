„A legtöbbször még mindig tankolni állunk meg a töltőállomásokon, de a nem üzemanyag típusú termékek forgalmának aránya folyamatosan növekedett az elmúlt években” – fogalmazott az Economxnak Orosz András, a Mol kiskereskedelmi igazgatója. Erről az arányról is kérdeztük, de a Mol „nem szokott” pontos számokat közölni erről, Orosz András annyit azért elárult, hogy a töltőállomásokon a forgalom „több mint fele azért még mindig üzemanyag”. Tehát amíg

10 évvel ezelőtt még nahgyjából 10-20 százalék körül mozgott a nem üzemanyag típusú forgalom a kutakon, mára ez elérte a 40 százalékot.

Ez az arány pedig akkor a legerősebb, amikor nyaralási szezon van: például az autópályás kutaknak a súlya és szerepe is ekkor nő meg igazán.

„Amikor az emberek hosszabb távot tesznek meg, akkor az autópályás kutak mindig inkább egy kényelmi szolgáltatást nyújtanak. Ott a nem üzemanyag típusú, például a gasztrotermékeknek az aránya ilyenkor magasabb, hiszen amikor megállunk egy hosszú úton, akkor feltöltődünk, eszünk, iszunk – ilyenkor ezeknek a kiegészítő szolgáltatásoknak a szerepe még jobban felértékelődik” – fogalmazott Orosz András, hozzátéve, hogy

az autópályás kutaknak az átmenő forgalom – főként a szállítmányozás – mellett a nyaralás a fő szezonja.

Orosz András, a Mol kiskereskedelmi igazgatója Kép: MOL

Míg évekkel ezelőtt szinte csak és kizárólag tankolni álltak meg az autósok a benzinkutakon, addig mára ez alaposan megváltozott. A nagyobb láncok tudatosan egyre több terméket visznek be a shopokba a telefontöltőktől kezdve a különféle gasztronómiai cikkekig. És ott vannak még a különböző megállapodások, elég csak az OMV-s Sparokra, vagy épp a Shell-kutakon található Tescókra gondolni.

Más utakon, házon belül

A Mol ezt igyekszik házon belül megoldani a Fresh Cornereivel: a cégcsoport kiemelt stratégiai célja, hogy a töltőállomásait olyan komplex szolgáltatási központokká alakítsa át, ahol az üzemanyagok mellett egyre bővülő gasztronómiai kínálattal és élményekkel is várja az úton lévőket. Ezek az egységek Magyarországon kívül már kilenc országban vannak jelen a régióban, ami összesen több mint 1250 Fresh Corner üzletet jelent, ebből itthon már több mint 300 van.

Most a Mol is elindult a fentebb említett konkurensek által különböző kiskereskedelmi láncokkal kötött együttműködések irányába, de egyelőre más utakon haladnak: a piacvezető Lidllel kötött frissen bejelentett partnerség lényege ugyanis az, hogy a Mol saját márkás, Fresh Corner hot-dogjai már a diszkontlánc üzleteiben is elérhetőek.

Tehát nem a diszkontlánc költözik be a Mol-kutakra, hanem éppen fordított a terjeszkedés,

igaz, egyelőre csak a hot-dogokról van szó. Ráadásul egy hazai piacvezető húsipari márka, a Pick szolgáltatja a kolbászokat. A 2021-ben indult együttműködésnek köszönhetően ezekből a hot-dogokból tavaly tízmilliót adtak el csak Magyarországon, és további 14 milliót a környékbeli országokban. „Ha ezt a több mint 24 millió kolbászt összefűznénk, akkor Szegedtől egészen Grönlanding érne el a kolbászlánc” – hangzott el a cégek közös sajtótájékoztatóján. Tavaly egyébként az előző évinél 57 százalékkal több, mintegy 1500 tonna Pick hot-dog kolbász került a Fresh Cornerekbe.

A sajtótájékoztatón Domián Gábor, a Bonafarm kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a Pick már 155 éve készíti ikonikus termékét, a téliszalámit, emellett pedig folyamatos újítóként rendszeresen új húskészítményekkel lepi meg a fogyasztókat. „Ilyen termék a 94 százalékos hústartalmú, bükkfán füstölt Pick X Fresh Corner hot-dog kolbász is” – fogalmazott a kereskedelmi igazgató.

Harcz Ádám, a Lidl Magyarország beszerzési ügyvezető igazgatója büszke arra, hogy ez a hot-dog a kiskereskedelemben jelenleg csak a Lidl áruházakban kapható.

„Célunk, hogy az élvonalból támogassuk a magyar beszállítókat, népszerűsítsük a hazai termékeket, és ezzel egyidejűleg hozzájáruljunk a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez”

– jelentette ki a beszerzési igazgató.