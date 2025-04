Újabb gazdaságélénkítő megállapodás jött létre, ezúttal a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) jelentett be egy hatpontos megállapodást.

Varga Mihály jegybankelnök beszédében kiemelt, hogy most már „gyakorlati, kézzel fogható” eredményekre van szükség, ez indokolta a legnagyobb vállalkozói szervezettel való együttműködést. Elhangzott, hogy az MNB és a MKIK közös célja, hogy elősegítsék a gazdaság fenntartható növekedését, az árstabilitást, illetve a megalapozott gazdasági döntéshozatalt. Varga Mihály elmondása szerint, az MNB törvényi feladata az árstabilitás, az MKIK pedig folyamatosan kapcsolatban áll a reálgazdasággal, és annak szereplőivel.

Varga Mihály és Elek az alábbi hat pontban állapodtak meg:

féléves rendszerességgel értékelik a magyar gazdaság helyzetét, különös tekintettel az exportra, az importra, az árakra, és a munkaerőre; közös kutatási projektet szerveznek, hogy minél megalapozottabb gazdasági döntések szülessenek; feltérképezik az erős növekedési potenciállal rendelkező kkv-kat, közös platformot szerveznek a pénzügyi, oktatási területen; segítik az MNB vállalati konjunktúra felmérésének minél szélesebb megismerését; vállalati, ágazati interjúkat készítenek, amiket az MKIK kapcsolati hálójával juttatnának el minél több céghez; megosztják a kutatások, felmérések, elemzések eredményét.

Varga Mihály szerint a megállapodás azzal a reménnyel ruházza fel a feleket, hogy azokra a világgazdasági változásokra, melyekre senki nem számított, képesek legyenek választ adni.

Nagy Elek a kamarai reneszánsz eredményei közé sorolta, hogy az MNB és MKIK között megszületett az első megállapodás. A kamara elnöke továbbra is hangsúlyozta, hogy a céljuk, hogy a középpontban vállalkozások legyenek. Ezért is igyekeznek minél több megállapodást kötni más intézményekkel.

Tudásalapú kamarát hirdettük meg

– magyarázta. Kiemelte, hogy az újszerű megközelítés révén a kkv-kból igazi bajnokok lehetnek.

Most mindketten a feladatunkat teljesítjük, a különbség az eddigi vezetéssel szemben, hogy most inkább egymás mellett vagyunk, nem egymással szemben

– utalt Nagy Elek arra, hogy mind a jegybank, mind pedig a kamara új menedzsment vezetésével működik.

Bár az Economx kérdésére nem közöltek konkrét célokat, határidőket, de abban mindkét vezető megállapodott, hogy ennél sokkal több pontot is megfogalmazhattak volna a gazdaság és a magyar vállalkozások érdekében. Ugyanakkor Varga Mihály optimista, míg Nagy Elek szerint, aki „aki sokat markol, keveset fog”, ezért van szükség a célzott intézkedésekre.

Újságírói kérdésre válaszolva Varga Mihály hangsúlyozta, az MNB több alkalommal is egyeztetett a bankokkal, hogy változás álljon be a banki szolgáltatások árazásával. Elmondta azt is, hogy ötpontos tervet állítottak össze, és hozzátette, hogy a tárgyalások eredményeként a bankok önkéntes árcsökkentésbe kezdtek. „Egy magyar ügyfél indokolatlanul nagyobb banki költséget fizet, mint egy román, vagy egy osztrák ügyfél” – szögezte le Varga Mihály a bankokkal kapcsolatos kormányzati politikával kapcsolatban.