Az alapkőletétellel 2025 szeptemberében megkezdődött a Mátrai Erőmű új kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) blokkjának építése Visontán. A beruházást az MVM Csoport rendelte meg, a kivitelezést pedig egy nemzetközi konzorcium végzi, amelynek tagjai a magyar Status KPRIA Zrt., a WEST HUNGÁRIA BAU Kft., valamint az egyiptomi Elsewedy Power System Projects.

A fejlesztés várhatóan 2028-ra, 520 MW rugalmasan szabályozható kapacitást ad a hazai villamosenergia-rendszerhez, a kereskedelmi üzem pedig 2029 elején indulhat el - írta a Magyar Építők.

A beszámolóból kiderül, hogy Magyarországon mintegy másfél évtizede nem épült új áramtermelő alaperőmű.

A mostani projekt különlegessége, hogy a legmodernebb technológiát - gázturbinát, gőzturbinát és hőhasznosító kazánt - egyesíti egy rendszerben, és a gázturbina részben zöldhidrogén tüzelésére is alkalmas. Ez lehetővé teszi a gyorsan szabályozható, rugalmas működést, amely kiegyensúlyozza a megújuló energiaforrások ingadozását, miközben jelentősen alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással működik a korábbi lignittüzelésű blokkokhoz képest.

A beruházásban jelentős szerepet kapnak a hazai cégek: a nagytranszformátorokat a 150 éves múltra visszatekintő Ganz Zrt. szállítja, a nyomástartó edények gyártását és beszerelését pedig magyar vállalatok végzik. A projekt része a hazai energiastratégiai rendszernek, amelyben az erőművi kapacitások, a megújuló energiaforrások és az energiatárolás egymást kiegészítve biztosítja a hálózat stabilitását.