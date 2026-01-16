Húsz év alatt a háromszorosára nőtt a villamosenergia-fogyasztásban a megújuló energiaforrások részaránya az EU-ban. Ez az arány 2004-ben még csak 15,9 százalék volt, addig 2024-ben már 47,5. Tíz éve, 2014-ben 28,6 százalékon állt.

Az Eurostat adatai alapján a megújuló energiaforrásokból előállított teljes villamos energia közel kétharmadát (38 százalék) szélenergia, 26,4 százalékát pedig a vízenergia adja, melyet a napenergia követi 23,4 százalékos részesedéssel, míg a szilárd bioüzemanyagok és egyéb megújuló energiaforrások részesedése 5,8 és 6,4 százalék volt.

A leggyorsabban növekvő forrás a napenergia volt az elmúlt évtizedekben, ez ugyanis 2008-ban csak egy százalékot tett ki, ami jelentős növekedés az akkori 7,4 és a 2024-es 304 terrawattóra között.

Ez elsőre pozitív fejleménynek hangzik, azonban ha jobban megnézzük az eloszlást tagországonként, akkor már jobban látszódnak az eltérések:

az adatok alapján 2024-ben Ausztriában a villamosenergia-fogyasztás 90 százaléka megújuló forrásból, főként vízenergiából származik, Svédországban 88 százalékban megújuló, főként víz- és szélenergiából. Dániában pedig közel 80 százaléka származik megújuló forrásból.

Ezután a sorban Portugália (65,8 százalékos arány), Spanyolország (59,7 százalék), Horvátország (58 százalék), Lettország (55 százalék), Finnország (54 százalék), Németország (54 százalék), Görögország (51 százalék) és Hollandia (50 százalék) következnek.

A skála másik oldalán Málta (10,7 százalék), Csehország (17,9 százalék), Luxemburg (20,5 százalék), Magyarország és Ciprus (24,1 százalék), valamint Szlovákia áll (24,9 százalék).

Ugyan 2024-ig bezárólag a zöldenergia térhódítása meredeken nőtt, 2025-re már elhalványult: 2025 első negyedévére az EU-ban előállított nettó villamosenergia-mennyiség 42,5 százaléka származott zöldenergiából, ami a már említett, 2024-es 47,5 százalékos arányhoz képest öt százalékpontos csökkenés.

A fenti adatok alapján az is jól látszódik, hogy a szél- és vízenergiával előállított zöldenergiához képest még a legzöldebb országokban is elenyésző mennyiségű energiát állítanak elő napenergiával. Ez annak ellenére van így, hogy tavaly júniusban volt először a napenergia az EU legfőbb villamosenergia-forrása. Azonban még így is csak 22 százalékot tesz ki ez az előállítási forma.