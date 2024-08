Egyre többet fogyasztunk a boltokban, aminek most már nemzetgazdasági szintű haszna is van. Ám hiába a sok ezermilliárdos bevétel, ha ennek az árát a magyar emberek fizetik meg. Ugyanis elképesztő összegeket költünk alkoholra és dohányáru - lecserélhetnénk akár a gépjárműparkunkat is.