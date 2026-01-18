Február 2-tól megnyílik a 100 milliárd forintos keretösszegű energiatároló pályázat, amely tökéletes mentőöv lehet a bruttó elszámolásba kényszerülő családoknak. Miközben az otthoni napelemek gazdaságosságát segítő 2,5 milliós vissza nem térítendő támogatás rendkívül vonzó, a műszaki tartalom hibás kiválasztása miatt tízezrek eshetnek el a program valódi előnyeitől - hívják fel a figyelmet a szakértők.

A tét hatalmas, hiszen aki kimarad, az a napsütéses órákban megtermelt energiáját a jövőben is pár forintért kényszerül betáplálni a hálózatba, hogy aztán este piaci áron vásárolja vissza azt.

Aki viszont sikeresen pályázik a forrásokra, az 2,5 millió forintnyi állami segítséggel nagy mértékben függetlenítheti magát a rezsiáraktól, és egy valódi, önellátó otthont hozhat létre.

Az Otthoni Energiatároló Program azon háztartásokat célozza, melyek erősítenék az önellátásukat és a zöldenergia saját célú felhasználásának arányát, méghozzá házi akkumulátorral. Ha egy háztartás vállalja, hogy telepít egy legalább 10 kilowattóra kapacitású, háztartási napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátort, ehhez 2,5 millió forintot kaphat.

"A 100 milliárd forintos keret 40 ezer háztartás modernizációjára lesz elegendő. A kormányzati stratégia világos prioritásokat jelöl ki: az elbírálásnál elsőbbséget élveznek azok, akik már kiestek a szaldóelszámolásból, utána következnek azok, akik 2030-ig kiesnek belőle, valamint az 5000 fő alatti kistelepüléseken élők. Ez azt jelenti, hogy a városi, régebbi rendszerrel rendelkező tulajdonosoknak gyorsan, és hibátlanul kell beadniuk a pályázati dokumentációt, ha hozzá szeretnének jutni a forráshoz - mutatott rá Házi Ádám. A Wagner Solar szakértője a pályázat nagy értékének azt tartja, hogy a szaldóelszámolásból kiesők nem 5 forintért adhatják el a megtermelt energiát, hanem növelni tudják az önfogyasztásukat.

További nagy előny, amire még nem volt eddig példa, hogy a szaldóban lévők is úgy pályázhatnak, hogy közben nem esnek ki a szaldóelszámolásból. Ők azok, akik duplán nyernek

– hangsúlyozta a szakértő.

Magyarázata szerint a pályázat legnagyobb nyertesei azok lesznek, akik nemcsak akkumulátorral bővítik az otthoni rendszert, hanem megvalósítják az áramszünet esetén életbe lépő úgynevezett back-up funkciót is, amely akár a ház összes fogyasztóját tudja működtetni ésszerű kompromisszumokkal.

Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy bár a pályázat első ránézésre nem tűnik bonyolultnak, a gyakorlatban rendkívül könnyű elrontani.

A pályázók jelentős része ott követheti el a legnagyobb hibát, hogy feltételezi: a meglévő inverter mellé egyszerűen csak „oda kell tenni” az akkumulátort. Ám a 2020 előtt telepített rendszerek inverterei jellemzően nem hibridek, tehát önmagukban nem tudják kezelni az energiatárolókat

- hívta fel a figyelmet a szakértő.

Bár a pályázat fedezi az invertercserét is, ez egy olyan plusz technikai és adminisztrációs lépcsőfok, amiről érdemes szakemberrel konzultálni. Egy nem megfelelően méretezett vagy megfelelő rendszerengedéllyel nem rendelkező eszköz miatt ugyanis a pályázatot azonnal elutasíthatják, hiánypótlásra pedig a hatalmas roham miatt aligha lesz lehetőség.

„A beruházás kihozható akár 0 forint önrésszel is, de műszaki színvonaltól és akkumulátor mérettől függően akár több milliós önrésszel is számolni lehet” – figyelmeztetett Házi Ádám.