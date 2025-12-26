Az Egyesült Államok csapást mért az Iszlám Állam fegyvereseire Északnyugat-Nigériában a nigériai kormány kérésére – közölte csütörtökön az amerikai elnök.

„Ma este, az én, mint főparancsnoki utasításomra, az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást mért az ISIS terrorista söpredékére Északnyugat-Nigériában, akik elsősorban ártatlan keresztényeket céloznak meg és gyilkolnak kegyetlenül, olyan mértékben, amire évek, sőt évszázadok óta nem volt példa”

– írta Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

Az amerikai hadsereg Afrikai Parancsnoksága közölte, hogy a Sokoto államban végrehajtott csapást a nigériai hatóságokkal együttműködve hajtották végre, és több ISIS-fegyverest öltek meg.

A parancsnokság által az X-en közzétett korábbi közlemény szerint a csapást a nigériai hatóságok kérésére hajtották végre, de ezt a közleményt később eltávolították.

A támadásra azután került sor, hogy Trump október végén figyelmeztetett, hogy a kereszténység „egzisztenciális fenyegetéssel” néz szembe Nigériában, és katonai beavatkozással fenyegette meg a nyugat-afrikai országot, mivel szerinte az ország nem tudta megállítani a keresztény közösségeket célzó erőszakot.

Az Egyesült Államok november vége óta hírszerző repüléseket hajt végre Nigéria nagy részei felett.

A nigériai külügyminisztérium közölte, hogy a támadást az Egyesült Államokkal folytatott folyamatos biztonsági együttműködés részeként hajtották végre, amely magában foglalja a hírszerzési információk megosztását és a fegyveres csoportok elleni stratégiai koordinációt.

„Ez oda vezetett, hogy precíziós légicsapásokat mértek terrorista célpontokra Nigériában az ország északnyugati részén”

– közölte a minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében.

Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere az X-en megköszönte a nigériai kormány támogatását és együttműködését, majd hozzátette:

„Továbbiak következnek...”

A nigériai kormány azt állítja, hogy fegyveres csoportok a muszlimokat és a keresztényeket egyaránt megcélozzák, az Egyesült Államok azon állításai, miszerint a keresztényeket üldözik, nem tükrözik a komplex biztonsági helyzetet, és figyelmen kívül hagyják a vallásszabadság védelmére irányuló erőfeszítéseket.

A nigériai kormány azonban beleegyezett, hogy együttműködik az Egyesült Államokkal a militáns csoportok elleni erőinek megerősítésében. Az ország lakossága megoszlik: északon elsősorban muszlimok, délen pedig keresztények élnek.

A rendőrség csütörtökön korábban azt közölte, hogy egy feltételezett öngyilkos merénylő legalább öt embert megölt és 35-öt megsebesített egy mecsetben Nigéria északkeleti részén, egy másik olyan régióban, amelyet az iszlamista felkelők is sújtanak.

Egy korábban az X-en közzétett karácsonyi üzenetében Bola Tinubu nigériai elnök békére szólított fel országában – számolt be a fejleményekről a Reuters.