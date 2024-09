Kevesebb tanulmányi vízumot adnak ki a jövőben külföldi diákoknak Kanadában, és szigorítják a munkavállalási engedélyek jóváhagyását is - jelentette be a kanadai kormány.

Az új korlátozások értelmében 2025-ben 437 ezerre csökkentik a tanulmányi vízumok számát, miközben 2023-ban még több mint 509 ezer nemzetközi diákot fogadott az ország.

Szigorítják ezenkívül egyes külföldi diákok és időszaki munkavállalók esetében a házastársaknak biztosított munkavállalási engedélyek jóváhagyását, és a beutazási vízumok kiadását is szigorúbban fogják ellenőrizni.

Marc Miller bevándorlásügyi miniszter úgy fogalmazott:

nem jöhet majd be Kanadába mindenki, aki csak szeretne, ahogyan nem is maradhat majd az országban mindenki, aki akar.

A kanadai kormány szándéka szerint a teljes népesség 5 százalékára szorítanák vissza a vízummal vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel az országban tartózkodók arányát. Áprilisban ez az arány 6,8 százalék volt.

A kanadai közvélemény-kutatások eredményei szerint az emberek egyre nagyobb hányada véli úgy, hogy az ország már túl sok bevándorlót enged be. Az utóbbi időben erősödött a bevándorlásellenes retorika, és bevándorlók elleni támadások is előfordultak, mert őket vádolják több társadalmi probléma miatt is, például a megfizethető lakhatási lehetőségek csökkenéséért és az egyre dráguló megélhetésért.