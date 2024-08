A Biden-kabinet pénzügyminisztere nem túl kellemes számokat mutatott be: a költségvetési hiány ugyanis 243,74 milliárd dollárra rúgott júliusban, ami az egy évvel korábbi 220,782 milliárd dollárnál 10,4 százalékkal volt magasabb. Az október elsején kezdődött 2024-es pénzügyi év első tíz hónapjában az amerikai költségvetés hiánya éves összevetésben 6 százalékkal, 1517 milliárd dollárra csökkent, a bevétel 10,7 százalékkal, 4085 milliárd dollárra emelkedett, a kiadás szerényebben, 5,6 százalékkal, 5602 milliárd dollárra nőtt.

Később az inflációs adatok is befutottak az Egyesült Államokból: a júniusi 3 százalékot követően júliusban is 3 százalékosra becsülték az éves bázison számított inflációt. Ehhez képest a 12 havi fogyasztói árindex csupán 2,9 százalékkal nőtt.

A vártnál jobb számok tovább erősíthetik azt a spekulációt, miszerint ősztől megkezdheti a Federal Reserve (Fed) a kamatvágási ciklust.

A monetáris irányváltás bejelentésére tökéletesen apropó lehet a jövőheti Jackson Hill-i konferencia, ahol Jerome Powell, Fed elnök is felszólal.

Az elmúlt években többször is előfordult, hogy a politikaváltást itt jelentették be hivatalosan, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha most is ez történne.

Európa fáradtan ballag előre

Az Eurostat szerdai adatai alapján az idei második negyedévben, negyedéves bázishoz viszonyítva 0,3 százalékkal nőtt a szezonálisan kiigazított adatok szerint a GDP, ami egyformán igaz volt a teljes EU-ra és az euróövezetre is. Az előző év azonos időszakával összevetve az EU egészében 0,8, míg az euróövezetben 0,6 százalékkal bővült a GDP. Ezzel szemben az Egyesült Államok gazdasága 0,7 százalékkal bővült a második negyedévben, az előzővel összevetve. Éves bázison pedig ugyanez a szám 3,1 százalékot mutat.

Emellett ráadásul az amerikai gazdaság növekedése is felgyorsult, mivel az első negyedévben az előzővel összehasonlítva 0,4 százalékos, míg az előző évivel összevetve 2,9 százalékos növekedést mértek.

Mindez azért érdekes, mert az elmúlt években a két kontinensnek nagyjából fej-fej mellett haladt a gazdasága, noha az USA többnyire felülmúlta Európát. Tavaly azonban lehagyta az amerikai GDP az európait, az év végére pedig már 2,7 százalékpontos különbség alakult ki a növekedést nézve a két régió között. Erre utoljára bő tíz évvel ezelőtt volt példa.

Ezen a listán hogy áll Magyarország? A vert mezőnyben, negyedéves bázison mintegy 0,2 százalékos visszaeséssel.

Éves összevetésben azonban már nem ilyen vészes a helyzet, az 1,3 százalékos második negyedévi növekedésünk jobb az uniós átlagnál is. Németországban 0,1 százalékos visszaesést mértek, érdemes azonban árgus szemekkel figyelni a jövő héten megjelenő feldolgozóipari és szolgáltatóipari menedzserindexeket az országból, amelyek tovább módosíthatják negatív, vagy épp pozitív irányba a kilátásokat.

Bejöhet Orbánék terve? Aki teheti, búcsúzik a forinttól

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább→ Több mint ezer milliárddal csökkent a hitelintézetek forintbetéteinek állománya júliusban, ennél nagyobb mértékű csökkenés majdnem egy évvel ezelőtt volt utoljára. Az alapkamat, a kiugró hitelkereslet, a pénzügyi bizonytalanság és az Orbán-kormány extra terhei lehetnek az okok.

Valami történt az OTP-vel

Az OTP Bank részvényei egyszerűen elveszítették az irányt. Történt ez annak dacára, hogy a bank második negyedéve a vártnál jobban sikerült. A JP Morgan a negyedéves számokra tekintettel 21 500 forintról 21 ezerre, míg a Morgan Stanley egy nappal a jelentés közzététele előtt 20 100 forintról 20 400 forintra emelte a célárat.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője lapunknak azt nyilatkozta, hogy a fundamentumoknak megfelelően a gyorsjelentést követően inkább emelkednie kellett volna az árfolyamnak. Ehhez képest szerdán 2,5-3 százalékkal kereskedtek alacsonyabb szinteken, mint a jelentés megjelenése előtt.

A szakértő azonban nem zárja ki, hogy a különadó és a megemelt tranzakciós illeték, valamint az ezekkel kapcsolatos kérdések elbizonytalaníthattak egyes befektetőket.

Ugyanakkor még korábban felmerült, hogy az OTP kinézte magának az észt Luminort, amivel bővülne a bank akvizíciója, ez pedig jó hatással lehet rá.

Több társaság jelentése is befutott

A hét elején derült ki, hogy a Waberer's csoport 192 millió eurós árbevétellel fejezte be az idei második negyedévét, ami 9 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor az előző év azonos időszakában mért bázisidőszakához viszonyítva az adózott nyereség jelentősen, mintegy 61 százalékkal esett vissza, egészen 5,9 millió euróra.