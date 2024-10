Újabb mérföldkőhöz érkezett az árvíz utáni helyreállítás: a Margitsziget után a Főkert befejezte a Hajógyári sziget faállományának ismételt átvizsgálását.

Miként Karácsony Gergely korábban a Facebook-oldalán írta: ahogyan a Margitszigeten, itt is fennállt annak a veszélye, hogy az árvíz, az esőzések, a talajvíz és a belvíz miatt egyes fák kidőlhetnek.

Jó hírem van: a kollégák mindent rendben találtak, az árvízzel összefüggésbe hozható balesetveszélyes helyszínt nem találtak. Így a Főkert javaslata nyomán október 10-től, csütörtöktől a Hajógyári szigetet megnyitjuk

- tudatta a főpolgármester.

Lezárult a helyreállítás a Római-parton is, egyetlen nyárfa körül marad kordon, ettől eltekintve ma visszakapják a budapestiek a folyópartot is.