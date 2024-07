A szélsőséges időjárás és az extrém meleg fokozhatja a hőséggel összefüggő betegségek veszélyét, de bújtatott módon is veszélyeztetheti az egészséget, ugyanis sok gyakori gyógyszer mellékhatásait felerősítheti és kiterjesztheti – írta meg az Index az AP cikkére hivatkozva. A tartós meleg károsíthatja az olyan gyógyszereket is, mint például az inzulin, az inhalátorok felrobbanhatnak, az EpiPenek meghibásodhatnak, de van egy sor egyéb gyógyszer is, amelynél nem ennyire egyértelmű a helyzet.

Nézzük, mely gyógyszereknél fordulhat elő probléma az óriási hőségben:

a vérnyomáscsökkentő , amely vérben lévő folyadék mennyiségét csökkenti, így kiszáradáshoz vezethet;

, amely vérben lévő folyadék mennyiségét csökkenti, így kiszáradáshoz vezethet; a szívbetegségek kezelésére szolgáló béta-blokkolók csökkenthetik a bőr vérellátását, és kevésbé érzékelhetjük emiatt a veszélyes hőséget;

csökkenthetik a bőr vérellátását, és kevésbé érzékelhetjük emiatt a veszélyes hőséget; egyes antidepresszánsok gátolhatják a hűvösség megőrzésének képességét;

gátolhatják a hűvösség megőrzésének képességét; az aszpirin és más, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók csökkentik a folyadék- és nátriumszintet, ami megnehezíti a magas hőmérséklettel való megbirkózást.

Fontos továbbá tudni, hogy akár szédülést, ájulást is okozhat a hőség és a gyógyszerek mellékhatásainak kombinációja, sőt, még az alkoholfogyasztás is rátehet egy lapáttal – közölte Bradley Phillips gyógyszerész a Floridai Egyetem Gyógyszerészeti Főiskolájáról.

A tudósok azt javasolják, hogy amikor autóval utazunk a hőségben, tartsuk hűtőtáskában a gyógyszereket – még azokat is, amelyek egyébként nem igényelnének hűtést –, hiszen a csomagtartóban vagy a kesztyűtartóban még a szobahőmérséklet is túl meleg lehet.