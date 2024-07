A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az ALDI Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társasággal (ALDI) szemben, mivel észlelte, hogy a vállalkozás valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelménye alapján alakította ki kereskedelmi kommunikációjával összefüggő belső eljárásrendjét. Az üzletekben elhelyezett „100% friss és magyar hús állandó kínálatunkban”, „100% friss és magyar”, valamint „Hazait szeretettel” felirattal megjelölt hűtőpultjaiban

valószínűsíthetően nem kizárólag magyar származású termékek voltak megtalálhatóak.

A GVH gyanúja szerint a vállalkozás 2021. november 25-től nem rendelkezik olyan következetesen alkalmazott belső ellenőrzési mechanizmussal, amellyel biztosítaná, hogy a fenti állításokkal megjelölt hűtőpultokban kizárólag magyar származású termékeket találnak a fogyasztók.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette.

Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A Gazdasági Versenyhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy az egyes termékek jellemzői (pl. eredet, származás, minőség) a fogyasztók döntéseit meghatározó módon befolyásolhatják. Ezért a kommunikációjuk során csak olyan állításokat tegyenek közzé, amelyeket teljeskörűen és megalapozottan alá tudnak támasztani. A versenyhatóság figyelemmel követi a hazai minőségre utaló jelzéseket is, legutóbb a City Taxival szemben indított vizsgálatot a valószínűsíthetően jogsértő állításai miatt.