A tél közeledtével a gumipiac is egyre jobban felpörög, amit legjobban az bizonyít, hogy egyre későbbre adnak időpontot az abroncs szervizek. Az elmúlt időszakban már megmutatta igazi arcát az ősz, amikor reggel még hidegben indulunk, miközben a munka végére már tavaszias az idő. Ennek kapcsán itt az idő, hogy elgondolkozzunk rajta, mikor érdemes lecserélni a nyári abroncsainkat télire, melyek a legmegbízhatóbb és időtálló termékek, vagy, hogy milyen gyártási évjáratút érdemes vásárolni.

„Abszolút időjárás függő az abroncsok cseréje, de általában már október közepétől – vagyis mostanában – indul a szezon a gumisoknál és egészen december közepéig tart ez az intenzív időszak” – mondta Magály Péter, a Marso Kft. személyabroncs üzletág vezetője. Ezt Juhász Tibor szerviz és szolgáltatási üzletágvezető azzal egészítette ki, hogy „vannak a nagyobb vállalatok körében egyre népszerűbb flottás autók vagy az operatív lízinges autók, amelyeknél kötelező elem a nyári/téli abroncscsere és ők már szeptember végétől elkezdik lecserélni az abroncsaikat”.

Milyen abroncsot válasszunk?

Bizonyára többen voltunk már abban a helyzetben, hogy fejünket vakarva böngésztünk az interneten, mert nem tudtuk eldönteni, hogy milyen abroncsot válasszuk. Olcsót vagy drágát? Prémium márkát, vagy esetleg megfelelne egy ismeretlen gyártó terméke?

„Mi minden esetben a prémium abroncs kategória választását javasoljuk és nem azért, hogy minél többet fizessen a vásárló. Ezek az abroncsok a gyártó legújabb fejlesztéseivel, innovációival gurulnak le a gyártósorokról, így a legtöbb tulajdonság, amit egy gumitól elvárhatunk, ezekben az abroncsokban van meg”

– közölte Magály Péter. Hozzátette, természetesen azt is észlelik, hogy márkától függetlenül a hazai autótulajdonosok a super budget kategóriát kedvelik, amelyek nem rosszak, de ők mindig hangsúlyozzák, hogy a prémium abroncsok jobbak a folyamatos fejlesztéseknek, teszteléseknek köszönhetően.

A négy évszakos abroncsokról a vállalat azt mondta, mindig komoly kérdést jelent, főleg az utóbbi időben, hiszen egyrészt szinte minden gyártó termékkínálatában megtalálhatóak, másrészről pedig pénztárcakímélőbbnek is tűnhet elsőre a beszerzésük. Viszont nem mindenkinek ajánlják, csak azoknak, akik éves szinten 8-10 ezer kilométernél nem mennek többet, és ezt is zömében városi körülmények között teszik. Fontos továbbá az is, hogy hajlandóak legyenek nélkülözni az autót egy-egy szélsőséges időjárási körülmény mellett, tehát télen például jégeső vagy havazás során, jeges útfelületen vagy nyáron egy extrém forró aszfalton.

Mennyibe kerül ez nekünk?

Nehéz átlag vagy konkrét összeget mondani, ha gumiárakról beszélünk. Magály Péter szerint ez természetesen függ az abroncs méretétől és a kategóriától is. Ma már kijelenthetjük, hogy a nyári, a téli vagy a négy évszakos abroncsok árai között nincs nagyságrendű különbség.

Ha egy átlagos méretű gumit veszünk alapul, mondjuk 205/55 R16 méretűt és egy jó minőségű középkategóriás abroncsról beszélünk, akkor hozzávetőlegesen egy garnitúrára 110 ezer forinttal kell kalkulálnunk.

Ez viszont csak az abroncs ára, amelyhez hozzájön majd a szerelés vagy akár az abroncshotel díja is, ha az ügyfél igényli.

Kép: Marso

„Itt azonban azt is ki kell emelni, hogy érdemes szezon elején résen lenni, hiszen a szervizek rendszerint hirdetnek akciókat szezonális átszerelés előtt, de promóciókat is indítanak. Habár ez utóbbiak nem kedvezményt jelentenek, de adott esetben üzemanyag utalványokat vagy más utalványokat lehet kapni, ami valljuk be, a jelenlegi üzemanyag árak mellett egy kis pluszt jelenthetnek” – foglalta össze Magály Péter.

Mint fentebb is említettük, a gumicserénél nem feltétlen csak a gumik árával kell számolnunk, ráadásul az elmúlt években a szerelési díjakat is megnyomta az infláció. De mi a helyzet idén?

„Jelentős szolgáltatásbeli árváltozás nálunk, a Marso szervizeiben nem volt a 2024-es évben. Mindösszesen egy 3-5 százalék mértékű kiigazítást realizáltunk méretenként differenciáltan és ez is elsősorban a kiemelt nagyobb méreteknél jelentkezett.

Ha egy átlagos 17-18 collos méretű abroncsot szeretnénk átszereltetni a téli szezonban, akkor nettó 24 ezer forint körül van a garnitúra szerelési díja.

Ez a mi saját átlagárunk ebben a méretben, de a normál átszerelési csomagon túl prémium szerelési csomagot és plusz garanciát is biztosítunk az ügyfeleinknek. Ha biztonságos és az abroncs élettartamát megtartó körülmények között szeretnénk tároltatni abroncsainkat, akkor erre is van lehetőség – ennek a neve az abroncshotel szolgáltatás – amely nettó 12 ezer forintba kerül” – összegezte Juhász Tibor.

A téli szettekre jobban figyelnek a magyarok

Magály Péter arról számolt be, hogy alapvetően fontos a termék ára a felhasználóknak, de nyitottak a megbízható és a minőségi termékekre. Az ügyfélállományból és a tapasztalatokból kiindulva úgy nyilatkozott, hogy

az autósok 95 százaléka lecseréli a nyári abroncsát télire még akkor is, ha a nyári gumival hajlandóbbak többet közlekedni. A téli guminál azonban jobban figyelnek az autó tulajdonosok, hiszen egy váratlanul lezúduló jégeső vagy a fagypont körüli állapotok között a nyári abroncsot minden vezető megérzi.

A cég személyabroncs üzletág vezetője a DOT (Department of transportation) számokra is felhívta a figyelmet. Az első két szám mutatja a gyártási hetet, a második, az utolsó két számjegy pedig a gyártási évét mutatja az abroncsnak. Fontos megjegyezni – tette hozzá a szakember –, hogy a gyártási évből nem lehet pontosan következtetni az abroncs életkorára, hiszen nagyban függ a tárolásától is. A Gumiabroncs Szövetség és a gyártói mérnökök is egyetértenek abban, hogy egy három éves abroncs friss gyártásnak, egy öt éves abroncs pedig újnak minősül, és tíz éves koráig bátran felhasználható. Továbbá a felszereléstől számítva öt évig javasolják egy abroncsnak a használatát, hiszen ennyi idő alatt biztosan megőrzi azokat a tulajdonságokat, amelyek megléte mellett a vállalat is biztonságban tudhatja utasait és saját magát is. Egy frissen gyártott abroncs megfelelő tárolási körülmények között például egy év alatt öregszik annyit, mint egy frissen felszerelt, aktív használatban lévő abroncs három hét alatt – magyarázta Magály Péter.

A prémium termékeknek van budget változata is

Az autósok egy része szereti nézegetni a gumitesztekről szóló videós tartalmakat, s ezekben bizony sokszor felhívják a tartalomgyártók arra a figyelmet, hogy milyen gumikat nem szabad venni. De ezeket tényleg nem szabad megvenni vagy csak túlzott óvatosságról beszélünk?

„Nem azt szoktuk mondani, hogy az olcsóbb abroncsok rosszak, hanem azt, hogy a prémium kategória jobb, mint a budget kategória. Ahogy említettük már, a gyártó a prémium kategóriába invesztálja a fejlesztéseket, folyamatosan figyelik és tesztelik: alakítják például a keverék összetételt vagy a mintázati blokkokat. Pontosan azért teszik ezt, hogy mindig legyen egy új, egy jobb, amely az autóvezetők számára is kedvezőbb, biztonságosabb. Ezek a prémium abroncsok jobb teljesítményűek, mint az az előttiek, lényegében top termékek. Emellett a gyártók minden fogyasztói körre gondolnak, így a legtöbb prémium abroncsnak van budget kategóriájú változata is” – mondta lapunknak Magály Péter.

A szakember kiemelte, a szakma egy biztos ponton egyetért:

ne halogassuk utolsó pillanatra az abroncscserét, hiszen egy négytenyérnyi biztonsággal játszunk az utakon. Ennyi az a terület, amellyel az abroncsunk az aszfalttal találkozik autózás közben,

így nem éri meg kockáztatni.