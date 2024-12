A Gránit Bank IPO keretében megvalósított tőkeemelése az elmúlt időszak legmagasabb összegű új nyilvános részvénykibocsátása, és unikális abban az értelemben is, hogy a lakossági ügyfelek mobilappon keresztül is jegyezhettek Gránit-részvényeket – mondta az Indexnek Hegedüs Éva, elnök-vezérigazgató. Hozzátette, az előzetes várakozásaikhoz képest rendkívül magas volt a lakossági érdeklődés, ez pedig azt jelezheti, hogy az ügyfeleik bíznak a Gránit Bankban, emellett megerősítés annak, hogy magas UX-élmény mellett a korábban csak papíralapú részvényjegyzést és MiFID-tesztet felválthatja a mobilapp.

A bank a Nyilvános Értékesítés során minimum 7 milliárd forint kibocsátási összértéket határozott meg, és ennek több mint háromszorosára, 21,46 milliárd forintra érkezett érvényes ajánlat.

A lakossági befektetők 11,91 milliárd forintos nagyságrendben az ársáv tetején jegyeztek, az intézményi befektetők pedig a Kibocsátási Tájékoztatóban meghatározott ársáv között (13.172–15.054 forint) adtak ajánlatot – mondta a szakember arról, hogy a nyilvános kibocsátás az elmúlt évtized legnagyobb méretű nyilvános tőkeemelése mind a hazai bankok, mind a Budapesti Értéktőzsde történetében is.

A lakossági befektetők ajánlata 791.097 darab Új Törzsrészvényt képvisel, az Intézményi Befektetők pedig összesen 672.044 darab Új Törzsrészvényre tettek érvényes ajánlatot.

A bank a teljes lakossági jegyzést elfogadta, az Intézményi Befektetők ajánlatai közül pedig csak azokat, amelyek 14.500 forint vagy afölötti árat határoztak meg (ami 429.723 darab Új Törzsrészvényt képvisel), így a Kibocsátási Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a Gránit Bank saját tőkéjének piaci értéke 279 milliárd forintot, a tőzsdei piaci kapitalizációja 262 milliárd forintos értéket jelent a végleges 14.500 forintos ár figyelembevételével.

Tekintettel arra, hogy a Lakossági Befektetők általi jegyzés végleges árfolyamát az Intézményi Befektetők árazása határozza meg, ezért a lakosságot megillető 791.097 darab Új Törzsrészvény befektetési értéke 11.470.906.500 forintra módosul, így a lakossági forgalmazást végző Equilor, az MBH Befektetési Bank, az MBH Bank, illetve a Gránit Bank a 15.054 forint és 14.500 forint közötti különbséget a lakossági ügyfelek részére visszatéríti a forgalmazóknál vezetett ügyfélszámlákra, illetve fizetési számlákra.

Az Intézményi Értékesítés eredményeképpen összesen 429.723 darab Új Törzsrészvény kerül az Intézményi Befektetők részére kiosztásra, összesen 6.230.983.500 forint kibocsátási összértékben, 14.500 forintos Értékesítési Áron.

Három ok miatt is nagyon elégedett vagyok az eredményekkel – tette hozzá Hegedüs Éva. Egyrészt jelentős túljegyzés történt, másrészt rendkívül magas volt a Lakossági Befektetők aránya, valamint az Intézményi Befektetők által meghatározott és a bank által elfogadott ár az ársáv közepéhez képest is magasabb értéket képvisel, miközben a korábbi jegyzések esetében többnyire az ársáv aljához közelített a végleges ár.

Úgy tűnik, nemcsak a Gránit Bank üzleti modellje dönt tabukat, hanem a tőzsdei kibocsátás alatt is folytatni tudjuk a Gránit-sztori szárnyalását

– fogalmazott.

A bank az új tőkével – a Kibocsátási Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően – növeli üzleti aktivitását, további innovációkat valósít meg, valamint folytatja a határon átnyúló tevékenységének bővítését és akvizícióit. Hozzátette, az új törzsrészvények 7,24 százalékkal növelik az eddigi törzsrészvények számát, ami a kibocsátást követően az összes törzsrészvény 6,75 százalékát teszi ki.

Az összes beérkezett ajánlat 56 százaléka származik a Lakossági Befektetőktől, és az elfogadott árszinten az összes befektetés 65 százaléka érkezett a lakosságtól, illetve 35 százaléka Intézményi Befektetőktől.

A bank azonban nem minden ajánlatot fogadott el. A döntéskor három szempontot vett figyelembe:

mérlegelte a Nyilvános Értékesítés eredményeképpen bevont forrás mértékét,

a megajánlott árfolyamot,

és hogy maradjon a másodpiaci forgalom támogatása céljából kielégítetlen kereslet.

Törekedtek a megfelelő részvényesi struktúra kialakítására, a jelentős közkézhányad mértékére is.

Bátornak és reálisnak tartom a bank Igazgatóságának döntését abban az értelemben is, hogy az ár meghatározása tekintetében nem pusztán a minden áron való tőkebevonás játszotta a fő szerepet

– fogalmazott Hegedüs Éva.

A Gránit Bank innovációjának eredményeképpen a hazai piacon először vált lehetővé, hogy nyilvános társaságnál, új nyilvános részvénykibocsátás keretében a Lakossági Befektetők mobilbanki alkalmazásban jegyezzenek részvényt. A mobilbanki jegyzési mennyiség minden előzetes várakozást felülmúlt, az összes lakossági jegyzés darabszámát és a befektetés összegét is figyelembe véve.