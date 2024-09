Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője közölte,

az intézet elemzőinek várakozásai szerint az idei év egészét tekintve 2 százalék közeli, jövőre 4 százalékos gazdasági növekedés várható.

Ehhez szükség van a gazdasági növekedés felpattanására az év második felében, ennek pedig feltétele

az óvatossági motívum enyhülése a háztartások költéseiben

a háztartások költéseiben és az, hogy a jelentős béremelések nyomán létrejövő többletjövedelmeket idehaza költsék el;

ugyancsak szükséges feltétel, hogy stabilizálódjon a külső kereslet, amely az exporton keresztül a gazdaság széles rétegeire hatással van. Jövőre így érhető el a várakozásaik szerinti a 4 százalék közeli növekedési ütem.

Varga Mihály pénzügyminiszter legutóbb viszont arról beszélt, hogy

2024-ben 1,7-2 százalék közötti lesz növekedés, a következő évben pedig egy 3,2-3,5 százalék közötti növekedés várható.

A miniszter hozzátette, biztos abban, hogy idén is és jövőre is pozitív lesz a gazdasági növekedés mutatója, nem lesz recesszió, nem lesz visszaesés.

A kérdés csak az, hogy ez milyen mértékű lesz. Ez alapvetően a kérdés

- fogalmazott Varga Mihály.

Molnár Dániel szerint a legfontosabb exportpiacokon 2025-ben már az ideinél gyorsabb növekedés várható, amely a külső kereslet révén adhat támaszt a gazdaságnak, miközben a bérek is tovább emelkedhetnek, amely kiegészülve a kedvezőbb gazdasági kilátásokkal, az óvatossági motívum további enyhülését és így erősebb fogyasztásdinamikát is generálhat, miközben a beruházási aktivitás is élénkülhet - írta az MTI.