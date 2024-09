Pár napja jelentette be közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, hogy csökkenteni kívánja a városi cégvezetésben a pozíciók számát, több átláthatóságot és nagyobb szakmaiságot szorgalmaz.

Ezért javaslatot tesz a fővárosi cégek igazgatósági pozícióinak kétharmados csökkentésére, a felügyelőbizottsági tisztségeknek pedig közel a törvényi minimumra való leszorítására, továbbá nyílt pályázatot ír ki minden fővárosi cég valamennyi igazgatósági és felügyelőbizottsági posztjának betöltésére, valamint az olyan cégvezetői pozíciókra, ahol a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik a kinevezés. Kapcsolódó Karácsony Gergely szabadulna a politikai kinevezettektől a fővárosi cégekben

A beérkezett nyilvános pályázat ok, a szóbeli meghallgatások és a közgyűlésbeli frakciókkal való egyeztetés után teszi meg személyi javaslatait a Fővárosi Közgyűlés nek.

A HVG értesülése szerint

nagyságrendileg mintegy 100 igazgatósági és felügyelőbizottsági helyet kell majd a pályáztatás lezárását követően feltölteni.

A főpolgármester azt is jelezte, hogy alapvetően elégedett a jelenlegi cégvezetők munkájával, ezért kérte, ők is nyújtsák be pályázatukat.

A BKK már megerősítette, hogy a cég vezérigazgatója, Walter Katalin szeretné folytatni a munkáját, ezért beadta pályázatát. Esélyeit latolgatva az Index emlékeztetett arra, hogy Walter korábban Bajnai Gordon kabinetfőnöke volt, ami nehezítheti vezérigazgatói pályázatának megszavazását az új közgyűlésben.

A portál úgy tudja, hogy Walter intenzív lobbizásba kezdett tisztsége megtartása érdekében, a múlt héten találkozott is a Tisza Párt egyik fővárosi képviselőjével, bár arról, hogy miről beszéltek, egyelőre nincs információ.

Mártha Imre BKM-vezetőt, mint a portál fogalmaz, kifejezetten Gyurcsány Ferenc embereként tartják számon, mert az ő miniszterelnöksége idején lehetett az MVM állami óriásvállalat vezérigazgatója.

Bolla Tibor BKV-vezetőnek sem kedvez, hogy nevét a tavaly szabadult Kocsis István, volt MVM- és BKV-vezér nevével hozzák sokan kapcsolatba.

Mindemellett többen arra is felhívták az Index figyelmét, hogy

a pályáztatás lebonyolítása meglehetősen sietősnek, az elbírálás pedig átláthatatlan folyamatnak tűnik.

Hasonlóra utalt posztjában Vitézy Dávid is: szerinte erős a gyanú, hogy a választók által kisebbségbe szorított, Budapestet eddig vezető gazdasági és politikai elit hatalomátmentési kísérletét látjuk itt, azzal a mázzal leöntve, mintha épp az ellenkezője történne.

Egy másik szakember pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy míg az igazgatósági és felügyelőbizottsági tisztségviselők mandátuma most ősszel lejár, azaz mindenképp kellenek új megbízatások a törvényes működés biztosítása érdekében, addig a cégvezetők pályáztatása opcionális.

A jelenlegi cégvezető visszahívására és új cégvezető kinevezésére a főpolgármester akkor tesz javaslatot, ha a pályázat alapján megbizonyosodik arról, hogy van jobb cégvezető a jelenleginél.

Ez azt is jelentheti, hogy Karácsony Gergely egy személyben döntheti el, egyáltalán kiről egyeztet a frakciókkal - mutat rá a portál.