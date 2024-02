Ha valaki 2016 elején, a Ferrari részvényének new york-i tőzsdére vezető mélyrepülésekor egy középkategóriás autó áráért bevásárolt az igencsak alulértékeltté vált részvényekből, és most eladja őket, megvehet egy Roma vagy F9 Tributo típust a Ferrari coupék közül. Ez mutatja, hogy a társaság nagyon komoly teljesítményt nyújtott az elmúlt években, és ezt a piac meghálálta.

Hab a tortán

Csütörtökön meglepően hatott a bejelentés, miszerint a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton átigazol a Ferrarihoz, és ettől önmagában 12,5 százalékot ugrott a Ferrari részvénye a new yorki- tőzsdén, ahol egyébként szerényen a RACE, azaz verseny kódnéven szerepel a papír. Az árfolyamugrás jókora réssel történt: a szerdán 346 dolláron záró papír eleve 372,70-en nyitott csütörtökön, majd 389,45 dolláron fejezte be a kereskedést. Az ugrás akkora, hogy még a 10 éves grafikonon is látszik.

Ferrari részvény árfolyama New Yorkban a 2015-ös bevezetéstől, dollárban Kép: Economx

Hatalmas profit

A társaság egyúttal tavalyi eredményét is nyilvánosságra hozta: 13 663 autót adtak el, ami 3,3 százalékos növekedés az előző évhez képest. A szám a tömeggyártású autókéhoz képest nem nagy, de itt egyedi igényekkel gyártott luxusautókról van szó, és korábban csak néhány százat tudtak évente legyártani, akkor nem is gondolták, hogy ezres, sőt, tízezres nagyságú kereslet lesz a járművek iránt. A kezdeti korszakot remekül bemutatja a mozifim, melynek címe is egyszerűen csak Ferrari, és nem kizárt, hogy maga a film is lényeges marketinghatást fejt ki úgy az autóvásárlóknál, mint a részvény iránt érdeklő befektetőknél.

Az árbevétel tavaly közel 6 milliárd eurót ért el, ami 17 százalékos növekedés, a profit pedig 1,26 milliárd lett, ami 34 százalék bővülés. A profit arányának nagyobb növekedése a drágább (akár 1 millió euró fölötti) típusok erős keresletének, a bővülő amerikai és kínai piacnak és az ugyancsak bővülő egyedi igényeknek köszönhető. A márka esetében nagy előny, hogy nem érinti az általános kínai gazdasági válság, hisz a milliomos vállalkozók számában, akik a vásárlókört jelentik, nincs érdemi változás.

A jövő is fényes

Az iparágban az ilyen kiugróan jó évet ritkán követi hasonlóan jó, de erre rácáfol, hogy a Ferrari a CNBC szerint tele van megrendelésekkel az idei évre. Ennek megfelelően 6,4 milliárd eurós árbevételt várnak, és a profitmarzs pedig hasonlóan alakulhat, mint tavaly, így a nettó eredmény is 7-8 százalékkal nőhet. A cég vezérigazgatója, Benedetto Vigna a 2026-ra kitűzött optimista célok elérését is reálisnak tartja a jelenlegi megrendelések alapján.

8 éves sikersorozat

A 2015-ös tőzsdére vezetéskor a társaság 10 milliárd dollárt ért, ez azonban a bevezetést követő eséskor lecsökkent. A részvényesek eleinte pesszimisták voltak, talán magasnak találták a nagy növekedésre építő részvényárazást, de az is lehet, hogy néhány korábbi részvényes egyszerűen kiszállt a cégből, biztosítva az addig elért nyereséget. Mindenesetre hirtelen indokolatlanul mélyre esett a papír 2016 elején, ami remek lehetőséget jelentett a céget ismerő és abban bízó befektetők számára. A 30-40 dollár körüli mélypont után másfél év alatt 100 dollárig emelkedett a papír.

Ezután lassabb, megfontoltabb emelkedés következett, de nem voltak olyan szélsőséges ármozgások, amelyek az olcsó részvényeken ülő befektetőket megzavarták volna. A folyamatos emelkedést alátámasztotta a cég árbevételének és eredményének növekedése, ami mint láttuk, 2023-ban különösen jól sikerült. A cég értéke immár 70 milliárd dollár: több, mint az évente több millió autót eladó gyártóké. A papír most már nem mondható olcsónak: 50 feletti P/E (részvényár és az egy részvényre jutó eredmény hányadosa), még jelentős növekedést áraz, ugyanakkor a további növekedésnek van is realitása.