A Zest kutatásából az is kiderül, hogy a válaszadók több mint fele (53 százalék) szeretné, ha vállalata fenntarthatóbb juttatásokba, például elektromos járművekbe és fenntartható nyugdíjakba fektetne be, és ez az arány a 18-34 évesek körében 66 százalékra emelkedik. Tízből több mint négy vállalkozás (44 százalék) számolt be arról, hogy nőtt a fenntartható juttatásokat kérő alkalmazottak száma, és több mint fele (53 százalék) állítja, hogy az elmúlt egy évben növekedést tapasztalt a fenntarthatóságra odafigyelő alkalmazottak körében.

Ennek ellenére a munkavállalók, különösen a fiatalabbak, úgy vélik, hogy vállalatuk többet is tehetne

– írja a HR News.

Bár a fiatal munkavállalók fele ma már azt mondja, hogy számukra a fenntartható juttatások a legfontosabb juttatások, a korcsoport egyharmada (33 százalék) úgy véli, hogy munkáltatójuk nem törődik a fenntarthatósággal. A 18-34 évesek 42 százaléka úgy véli, hogy a nem megfelelő fenntarthatósági kezdeményezések negatívan hatnak a munkahelyi moráljára.