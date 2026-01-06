Ursula von der Leyen 2024 július 18-án, mielőtt kinevezték az Európai Bizottság elnökének, „Európa választása – politikai irányvonalak a következő Európai Bizottság számára (2024–2029)” címmel tartott programbeszédet. Ebben már hangsúlyos szerepet kapott a lakhatás, vagyis nevén nevezte az európai lakhatási válságot.

Pontosan ezekkel a szavakkal ecsetelte Ursula von der Leyen a krízist: „sürgősen foglalkoznunk kell a lakhatási válsággal, amely családok és fiatalok millióit érinti. A háztartások jövedelmének egyre nagyobb részét emészti fel a lakhatás. A bérleti díjak és az ingatlanárak drámaian emelkednek. Jelentős és folyamatosan növekvő beruházási hiány mutatkozik a szociális és megfizethető lakások területén.

A tagállamok támogatása érdekében külön biztost nevezek ki, akinek feladatkörébe a lakhatás is beletartozik, és előterjesztem az Európai Unió (EU) első, megfizethető lakhatási tervét. Ez a strukturális kiváltó okokra fog koncentrálni, lakásépítési stratégiát dolgoz ki, technikai segítséget nyújt a városoknak és a tagállamoknak, valamint a beruházásokra helyezi a hangsúlyt.”

Kinevezték az Európai Unió első lakhatási biztosát

A következő mérföldkőnek az első lakhatásért felelős biztos kinevezését tekinthetjük 2024 decemberében, amely mutatja, hogy az EU a jövőben nagyobb felelősséget vállal a tagállamok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok konkrét lakhatási megoldásainak támogatása terén. A biztos neve pedig Dan Jorgensen, aki precíz titulusa szerint az energiaügyért és a lakhatásért felelős biztos. Következő lépésben tehát az ő szavait idézzük:

„Európának közösen kell felelősséget vállalnia és cselekednie a polgárok millióit érintő lakhatási válságért. Ez nem csak a fejünk felett lévő tetőkről szól, hiszen a demokráciánk forog kockán. Mert ha nem oldjuk meg ezt a problémát, azzal azt kockáztatjuk, hogy egy olyan űrt hagyunk magunk után, amelyet a szélsőséges politikai erők fognak elfoglalni.

Az Európai Megfizethető Lakhatási Terv konkrét intézkedéseket határoz meg annak érdekében, hogy a beruházások ösztönzése, a rövid távú bérbeadás szabályozása, a bürokrácia csökkentése és a leginkább érintett személyek támogatása révén megfizethetőbbé tegye a lakhatást. Mert a lakhatás nem csak árucikk. Ez alapvető jog. Minden eurót mozgósítanunk kell, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy Európában mindenki megengedhessen magának egy tisztességes otthont.”

Felpörögtek az események

Bár az EU nem éppen arról híres, hogy fénysebességgel reagál a globális világpolitikai és -gazdasági eseményekre, illetve az uniót feszítő belső krízisekre, a lakhatási kérdést meglepően gyorsan elkezdték menedzselni. Ennek keretében a tavalyi évben számos fórumon zajlottak tematikus konferenciák és tettek közzé szakmai elemzéseket. Majd az Európai Tanács 2025 októberében felszólította a Bizottságot, hogy terjessze elő a megfizethető lakhatási tervet, amely tiszteletben tartja a szubszidiaritást és a nemzeti hatásköröket.

Folytassuk is az Európai Bizottsággal, de most Ursula von der Leyen után jöjjön egy másik fontos vezető, még pedig Teresa Ribera Rodríguez, aki a tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős ügyvezető alelnök, illetve egyben az EU versenypolitikáért is felelős biztosa.

„A megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés Európa-szerte sokak számára komoly problémát jelent. E kérdés kezeléséhez a különböző felek közös erőfeszítéseire és az intézkedések széles körére van szükség. Intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy segítsük a tagállamokat a polgárok és a városvezetők igényeinek, illetve általában a piaci hiányosságok kezelésében. Ahhoz, hogy elegendő lakás álljon rendelkezésre, hosszú távú beruházásokra van szükség. Ami a versenypolitikát illeti, az állami támogatási szabályok felülvizsgálata megkönnyíti a hatóságok számára a szociális és megfizethető lakhatásba való beruházást” – nyilatkozta tavaly Teresa Ribera Rodríguez.

Innováció és energiahatékonyság

Majd Jézuska ajándékot hozott a lakhatási válsággal sújtott Európának, hiszen végül a Bizottság december 16-án meghirdette hivatalosan is az Európai Megfizethető Lakhatási Tervet, amely deklaráltan az európai polgárok egyik legsürgetőbb igényét elégíti ki: a megfizethető, fenntartható és jó minőségű lakhatáshoz való hozzáférést.

A terv a lakáskínálat növelésére, a beruházások és reformok ösztönzésére, a lakhatási stresszhelyzetben lévő területeken a rövid távú bérleti díjak kezelésére, valamint a leginkább érintett személyek támogatására összpontosít. A terv intézkedéseket javasol egy termelékenyebb és innovatívabb építőipari és felújítási ágazat érdekében, amely az európai lakásépítési stratégia révén kezelni fogja a lakáskínálat és -kereslet közötti összhang hiányát.

„A lakhatási válság nem elkerülhetetlen Európa számára. Ezzel az új stratégiával Európa egyértelmű döntést hoz: egyszerűsítés, beruházás és innováció a gyorsabb, fenntarthatóbb és alacsonyabb költségű építkezés érdekében. Az építőipar korszerűsítésével és az adminisztratív szűk keresztmetszetek megszüntetésével a tagállamokkal együtt a széttagolt ágazatot a versenyképesség, a társadalmi kohézió és az európai szuverenitás motorjává alakítjuk át. Az otthonok számának növelése azt is jelenti, hogy meg kell erősíteni az abba vetett bizalmat, hogy Európa képes konkrét megoldásokat kínálni polgárai számára” – magyarázta Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság jólétért és az iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnöke.

Bauhaus másképp

Az új tervhez kapcsolódik az Új Európai Bauhaus „New European Bauhaus” uniós kezdeményezés, amely a zöld átmenetet próbálja élhetővé és szerethetővé tenni azzal, hogy a fenntarthatóságot, a megfizethetőséget és a jó dizájnt összehozza az építészetben, a várostervezésben és a mindennapi életterekben.

„Az Új Európai Bauhaus jövője arra irányul, hogy megerősítse a fenntarthatóságot, a körforgásos jelleget és az innovációt azokon a helyeken, amelyeket építünk, felújítunk és átalakítunk. Bővítjük a program meglévő eszközeinek eszköztárát a növekedés érdekében, különösen ott, ahol a legnagyobb szükség van megfizethető és fenntartható otthonokra” – összegez Jessika Roswall, a környezetvédelemért, a vízgazdálkodás rezilienciájáért és a versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztos.