Nukleáris hordozóval bíró szuperszonikus rakétarendszert, azaz Oresnyik rendszert telepíthet Oroszország a Fehéroroszországban, Kricshevben található egykori légibázis területén. A Reuters szerint ezzel kívánja erősíteni európai rakétaképességeit Oroszország, és az amerikai hírszerzés értékeléseivel is összhangban áll a felfedezés.

A hírügynökség írása szerint a Middlebury Intézet és a CNA kutatói 90 százalékos bizonyossággal állítják, hogy a mobil indítók a Minksztől 307 kilométerre található bázison kapnak helyet, ahol augusztus óta sietős építkezések folynak, például vasúti átvevőpont és álcázott indítóállás is észlelhető. A rendszer fehéroroszországi telepítését Vlagyimir Putyin tervezi, amely akár 5500 kilométer hatótávolságú is lehet, és a célja, hogy elriassza a NATO-t attól, hogy mélyreható fegyvereket szállítson Kijevbe.

Lukasenka szerint már kihelyezték az első rakétákat, összesen mintegy tízet, bár a helyszín állítólag csak három indítóra alkalmas.

Az Oresnyiket 2024 novemberében tesztelték Ukrajna ellen, Mach 10 feletti sebességgel, amit Putyin áthatolhatatlannak nevezett. A hidegháború óta ez lehet Oroszország első nukleáris fegyverexportja. A szakértők azonban mindezt inkább politikai, sem mint katonai üzenetként értékelik, válaszul a nyugati országok nagy hatótávolságú fegyvereire.