Az Orbán családhoz több szálon is kötődő török üzletember projektcége, az APD Real Estate Kft. júliusban nyújtotta be az egykori Közvágóhíd 4,6 hektáros területén 6 ütemben megvalósuló új negyed 3., 4., 5., és 6. ütemére vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély kiadását célzó kérelmét a Pest Vármegye Kormányhivatalához – írta meg a Népszava, és a lap hozzá is teszi, hogy az első két ütemre minden előzetes vizsgálat nélkül megkapták az engedélyt azzal, hogy semmiféle hatással nem lesz a környezetére.

A kérelem szerint az újonnan induló négy ütemben 15 százalékos lesz a zöldfelületi arány. Az első két üzemben zöldfelület a létesítmény mindössze 8,5 százalékán található.

A 3. ütem építése jövő tavasszal kezdődne meg, míg a következők 2027-ben, 2030-ben és 2031-ben indulnának. A projekt egésze 2034 februárjára fejeződne be.

Az új negyedben nagyjából 4 000 új lakóval, több száz itt dolgozóval, illetve legalább ennyi, az üzleteket és vendéglátóipari egységeket felkereső vásárlóval és vendéggel számolnak.

Az engedélyezési dokumentáció szerint a forgalmi eredetű légszennyezőanyag kibocsátás kismértékben változik, de a lakóterületeken az egészségügyi határérték alatt marad. Szerintük a forgalom növekedése

nem okoz emberi fül számára érzékelhető zajterhelési növekedést”,

növény pedig eddig sem volt, így a

természeti értékekre nem gyakorol semmilyen hatást.

A Vágóhíd utca, Soroksári út, Máriássy utca és a Vaskapu utca határolta területen újonnan felépülő öt, egyenként 12-13 szintes lakótoronyban 1098 új lakás épül, a földszinteken és az első emeleteken 8350 négyzetméteren éttermek és üzletek, irodák lesznek, de egy két szintes, 1200 négyzetméteres fitneszkomplexum is helyet kap. Az épületek alatt egy kétszintes mélygarázs lesz, amely 1747 autót képes elnyelni. A negyed középpontjában a magmaradó víztorony előtt egy nagy teret alakítanak ki, amely „nagy amfiteátrum” lesz körülötte üzletekkel és éttermekkel.

A kivitelezés idején nagyjából napi 84 teherautó extraforgalmával kell számolni, igaz utána se lesz könnyebb, hiszen az engedélyben szereplő számítás szerint a létesítmény által generált autóforgalom napi csaknem 5000 autó. De a létesítmény megközelítésére alapvetően a tömegközlekedés használata feltételezett, ami a környék ellátottságát tekintve megfelelő koncepció – írják.