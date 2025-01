A kormány megvédi a nyugdíjasokat, a nyugdíjak vásárlóerejét – ezzel erősítette meg Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter a nyugdíjemelés 3,2 százalékos emelését. Mint fogalmazott „az átlagos nyugdíj 2010-ben 97 ezer forint volt, idén ez már 242 300 forintra emelkedik, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj."

Nagy Márton hozzátette, 2025-ben összesen 7200 milliárdot költ a kormány a nyugdíjak kifizetésére.

A miniszter közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy vizsgálják a vidéki otthonfelújítási programot is, hogy hogyan tudják kiterjeszteni a nyugdíjasok részére is.