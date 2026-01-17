Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója az ír Newstalk rádiónak adott interjúban közölte: a légitársaságnak esze ágában sincs Starlink-internettel felszerelni repülőgépeit. A döntést azzal indokolta, hogy az antennák által okozott többlet-légellenállás olyan mértékben növelné az üzemanyag-fogyasztást, hogy a vállalatnak ez évi 250 millió dolláros többletköltséget jelentene – írja az Index.

A kijelentésre nem sokkal később reagált Elon Musk is, és közösségi oldalán azt írta: O’Leary félre van tájékoztatva, mivel szerinte a Starlink-berendezések üzemanyag-fogyasztásra gyakorolt hatása nem ilyen egyértelműen mérhető.

A Ryanair vezére azonban nem hagyta annyiban a dolgot: visszavágásában azt állította, Musk semmit sem ért a repüléshez és a légellenálláshoz, az X-et „pöcegödörnek” nevezte, az üzletembert pedig nyilvánosan leidiótázta.

Musk mindezt saját platformján viszonozta, ahol azt írta: „A Ryanair vezérigazgatója egy totális idióta. Rúgják ki.”

A Reuters beszámolója szerint az egyik követője vetette fel neki, hogy amennyiben megvásárolná a Ryanairt, meneszthetné a jelenlegi vezérigazgatót. Musk erre azt írta, hogy „jó ötlet”.