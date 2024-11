Donald Trump azt mondta az NBC Newsnak, hogy a januári hivatalba lépésekor az egyik első prioritása az lesz, hogy a határt „erőssé és erőteljessé” tegye. Amikor a tömeges deportálásra vonatkozó kampányígéretéről faggatták, Trump kijelentette, hogy kormányának „nincs más választása”, mint azt végrehajtani.

A legnagyobb probléma Az amerikaiak a bevándorlást tartják a legsürgetőbb kérdésnek, amellyel Donald Trumpnak foglalkoznia kell, és nagy többség úgy gondolja, hogy el fogja rendelni az Egyesült Államokban illegálisan élők tömeges kitoloncolását – zárult a Reuters/Ipsos november 7-én nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatása.

A frissen megválasztott republikánus elnök kijelentette, hogy Kamala Harris alelnök felett aratott elsöprő győzelmét a „józan ész eljövetelére” vonatkozó felhatalmazásnak tekinti.

Nyilvánvalóan erőssé kell tennünk a határt, és ugyanakkor azt akarjuk, hogy emberek legálisan jöjjenek be az országunkba

– hangsúlyozta az NBC Newsnak Donald Trump, aki elnökjelöltként többször is megfogadta, hogy végrehajtja Amerika történetének legnagyobb kitoloncolását. A terv költségeire vonatkozó kérdésre így felelt:

Ez nem árcédula kérdése. Nem – valójában nincs más választásunk.

Patrick J. Lechleitner, az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámigazgatási Hivatalának (ICE) igazgatója júliusban azt mondta az NBC Newsnak, hogy a tömeges kitoloncolás óriási logisztikai és pénzügyi kihívást jelentene.

A határőrség ügynökei az Egyesült Államokba Mexikóból észrevétlenül bejutni próbáló migránsokat keresik az új-mexikói Sunland Parkban, az Egyesült Államokban 2024. október 24-én Fotó: Reuters, Jose Luis Gonzalez

A Trump-adminisztráció két volt tisztviselője, aki az első ciklusa alatt bevándorlási ügyekkel foglalkozott, azt mondta az NBC Newsnak, hogy az erőfeszítéshez számos szövetségi ügynökség, köztük az igazságügyi minisztérium és a Pentagon együttműködésére lesz szükség.

„Nem sokáig fogják megúszni”

A Vanity Fair felidézte, hogy Donald Trump és a leendő alelnöke, JD Vance a kampány során többek között javaslatot tett a születési jogon alapuló állampolgárság megszüntetésére, a legálisan az Egyesült Államokban ideiglenes védett státuszban tartózkodó haitiak eltávolítására, valamint egyes utazási tilalmak visszaállítására. Bár Trump azt nyilatkozta az NBC Newsnak, hogy „azt akarjuk, hogy az emberek legálisan jöjjenek be országunkba”, a legális bevándorlás korlátozását is javasolta.

A világ szemétlerakóhelyévé váltunk... Nem sokáig fogják megúszni

– mondta Trump anno a republikánusok nyári nemzeti kongresszusán tartott beszédében, ahol támogatóinak megfogadta, hogy „még nagyobb” deportálási kampányt hajtanak végre, mint Dwight Eisenhower elnök brutális „Operation Wetback” programja volt az 50-es években.

Hetven éve történt Operation Wetback, az Egyesült Államok bevándorlási bűnüldözési kampánya 1954 nyarán, amely a mexikói állampolgárok tömeges kitoloncolását eredményezte – az Egyesült Államok Bevándorlási és Honosítási Szolgálata (INS) szerint 1 millió 100 ezer személyt, bár a legtöbb becslés szerint a szám közelebb van a 300 ezerhez.

Donald Trump tervének logisztikája továbbra is tisztázatlan: az amerikai Belbiztonsági Minisztérium becslése szerint 2022-ben körülbelül 11 millió okmányok nélküli bevándorló élt az Egyesült Államokban. Trump első ciklusa alatt – amint azt Catherine E. Shoichet újságíró a CNN-nek csütörtökön megjegyezte – kormánya 1,5 millió deportálást hajtott végre, egyenként közel 11 ezer dolláros, mintegy 4,2 millió forintos költséggel.

Migránsokat tartanak vissza az amerikai határőrség ügynökei, miután Mexikóból átkeltek az Egyesült Államokba, az új-mexikói Sunland Parkban, az Egyesült Államokban 2024. október 24-én Fotó: Reuters, Jose Luis Gonzalez

JD Vance augusztusban azt mondta, hogy évente egymillió okmányok nélküli bevándorlót szeretne kitoloncolni, csak „kezdésként” – idézte fel az ABC News.

Jöhet a Nemzeti Gárda

Hogyan pörgetné fel egy második Trump-adminisztráció ennyire a kitoloncolási kampányát?

Nos, a következő amerikai elnök szükség esetén a Nemzeti Gárdára támaszkodna az Egyesült Államokban illegálisan letartóztatott bevándorlók letartóztatásában és kitoloncolásában

– számolt be róla a Reuters, amely felidézte, hogy Trump megígérte: azonnali lépéseket tesz a büntetett előéletű bevándorlók és a gyanúsított bandatagok kitoloncolására a 226 éves, 1798-as Alien Enemies Act törvény alkalmazásával, amelyet legutóbb a második világháború idején vetettek be japán, német és olasz származású személyek internálására. A jövendő elnök egy októberi kampánygyűlésen egyben halálbüntetés kiszabását is szorgalmazta azokra a migránsokra, akik amerikai állampolgárokat vagy rendfenntartókat gyilkolnak meg.