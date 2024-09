A drónok olcsóbbá tehetik a légifuvarozást, a távoli területek is könnyebben elérhetővé válnak a kereskedelem számára. Az ezzel kapcsolatos kutatásokat az Európai Unió is támogatja. Svilen és Konstantin Rangelov testvérek, utóbbi repülőgép-mérnök, 2014-ben hozták létre Dronamics nevű startupjukat Bulgáriában.

A céljuk az volt, hogy szabadabbá tegyék az európai szintű rakományszállítást, és innovációjukkal a legtávolabbi régiókban is megvalósítható legyen a megfizethető díjú másnapi csomagszállítás – olvasható a Horizonban megjelent összefoglalóban.

A globális kereskedelmi rendszerben ugyanis a mai napig jelen van a hiány: a gyors és megbízható áruszállítás a világ kevésbé hozzáférhető részeire. Erről gondolták azt, hogy a drónos rakományszállítás töltheti be ezt a szerepet. Újgenerációs teherszállító repülőgép megépítését tűzték ki célul, hogy felgyorsíthassák a kereskedelmet, és mindenki számára lehetővé tegyék akár az aznapi kiszállítást is.

Az uniós támogatásnak köszönhetően a Rangelov fivérek gyorsan nekiugrottak a feladatoknak, és 2023-ban már Európa első engedéllyel rendelkező drónos teherszállító légitársaságává váltak. Tavaly a két fő nemzetközi légiközlekedési szervezettől, az IATA-tól és az ICAO-tól is a többi nemzetközi légitársasággal egyenrangú elismerést kaptak.

Európában kevés reptér fogad ma még teherszállító gépeket

Európának több mint 2000 repülőtere van, de ezeknek csak kevesebb mint egy százaléka fogad teherszállító repülőgépeket is. A rakományokat ma többnyire csak a nagy repülőterekre szállítják, amelyek képesek kezelni a nagy testű Jumbo Jeteket. A Rangelov fivérek szerint a helyzet jelentős elveszett üzleti lehetőséget jelent, amit a drónokkal meg lehetne oldani.

Ha össze tudnánk kapcsolni a kisebb repülőtereket, és azok fogadnák a csomagokat, az jót tenne a kevésbé fejlett régiók gazdasági fejlődésének is

– mondja Konstantin Rangelov.

A vállalkozás egyesítette az autonómia, az aerodinamika és a gyártás terén végrehajtott fejlesztéseit, hogy egy teljesen új rakományszállítási megoldást dolgozzon ki. A Dronamics történelmet írt, amikor 2023-ban az első valódi teherszállító drónja, a Black Swan sikeresen teljesítette első repülését.

A merevszárnyú, távpilótás repülőgép 350 kilogramm rakományt tud szállítani, annyit, mint egy kisebb szállító jármű, hatótávolsága pedig 2500 kilométer, ami elegendő Európa nagy részének összekötésére. A légijármű a legkisebb repülőtereken is le tud szállni, mindössze 400 méter kifutópályát igényel, akár egy parkolóban is landolhat.

Az első drónkikötők a Földközi-tengeren épülnek majd, és a tervek szerint az Európai Unió teljes területén megjelenhetnek majd a távoli vagy rosszul ellátott településeken élők kiszolgálása érdekében.

Így válik fenntarthatóvá a légi mobilitás

Miért van szükségünk teherszállító drónokra, miért nem használjuk a pilótákkal irányított, meglévő kisrepülőket? Svilen Rangelov szerint ez a lehetőség túl költséges. „A pilóta vezette repülőgépek sokkal drágábbak, a kisrepülőgépen a pilóta a súly harmadát tölti ki. Ez sok helyet vesz el a rakományoktól, ráadásul jelenleg pilótákból is hiány van” – érvel a bolgár cég vezetője.

Számításaik szerint a drónos megoldással nemzetközi kiszállításra is, akár 50 százalékkal alacsonyabb lehet a költség, 60 százalékkal kisebb a széndioxid kibocsátás, mint a hagyományos légi szállítmányozásé.

A cég drónjai normál és bioüzemanyaggal is működhetnek, a társaság szakemberei pedig már egy hidrogénüzemű változat megépítésén dolgoznak. A mérnökök szerint a drónok gyártása és üzemeltetése is megfizethetőbb, mint az alternatíváké. A vállalat középtávú célja, hogy drónflottáját a máltai globális műveleti központjából üzemeltesse az európai és azon túli drónkikötők hálózatán keresztül.

A fenntarthatóságot szem előtt tartva a Dronamics egy olyan vállalatcsoport tagja lett, amely részt vesz az Európai Jövő Mobilitási Munkacsoportjában. Utóbbi ad tanácsot az EU-nak a fenntartható és intelligens mobilitási stratégiájával kapcsolatban.

A biztonság elsődleges kérdés

Az egyik dolog, ami eddig hátráltatta a drónos csomagkézbesítés széles körű elterjedését, a biztonsággal kapcsolatos aggodalom. A légtér már most is zsúfolt, a drónok tömeges megjelenésével ez fokozódhat. A drónok helyét tehát nagyon pontosan követni kell, nemcsak az ütközések elkerülése érdekében, de jogi okokból is.

Ezzel a problémával foglalkozik Alberto Mennella, a TopView innovációs menedzsere. Az olasz cég egy pilóta nélküli repülőgép-rendszereket fejlesztő vállalkozás, amely a drónok integrálására szakosodott az üzleti tevékenységek területén, a nagyon alacsony légtérben.

A TopView a CERTIFLIGHT nevű nemzetközi kutatási kezdeményezés vezetője, a társaság egy olyan eszközt fejlesztett ki, amely műholdon keresztül biztonságosan nyomon tudja követni a drónok útvonalát. Ezt az információt megosztja a közeli repülőgépekkel, valamint a hatóságokkal és a drónok üzemeltetőivel.

Az első éles járatok várhatóan Görögországból indulnak

Eközben a Dronamics már a tényleges kereskedelmi műveletek elindítására készül. Várhatóan Görögországból indulnak, összekötve a fővárost, Athént az ország északi részének távoli területeivel és néhány égei-tengeri szigettel. Időközben a dróngyártás növelésének a tervein is dolgoznak, olyan üzemekkel, amelyek évente akár 300 ilyen drónt tudnának gyártani, ezt a bővítést az EU is támogatja.

A szándék az, hogy gyorsan bővítsék tevékenységüket a Földközi-tengeren és Európában az e-kereskedelem, a csomag- és postaügyek, a romlandó cikkek, a gyógyszeripar és a pótalkatrészek vevőivel.

A dronamikák a feltörekvő gazdaságokat is szemügyre veszik. Rangelov úgy véli, hogy az ellátási láncok javítása megteremtheti a feltételeket a gazdasági fellendüléshez olyan régióban, mint például Afrika.