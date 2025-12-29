Tüntetésekkel, bírságokkal és extra adókkal igyekeznek Európa számos országában felvenni a harcot a helyiek életét felfordító túlturizmussal szemben, szinte naponta érkeznek hírek az újabbnál újabb szigorításokról. Koppenhága azonban másban hisz.

A dán főváros nem bünteti, hanem ajándékokkal jutalmazza a „felelősen viselkedő” és a városért „aktív lépéseket tévő” látogatókat

– számolt be az InfoStart.

A CopenPay elnevezésű programot tavaly indították kísérleti jelleggel, ám mára élesben működik, és a dán főváros turisztikai kínálatának fontos részévé vált.

Az elv egyszerű: a látogatók a közösség számára hasznos cselekedetekért cserébe kedvezményeket vagy teljesen ingyenes élményeket kapnak.

A programban több mint 100 helyi vállalkozás vesz részt, köztük múzeumok, éttermek és turisztikai látványosságok. A jutalmakat úgy „finanszírozzák”, hogy kihasználatlan kapacitásaikat ajánlják fel: például ingyenes múzeumi belépőket, ajándék kávét vagy üresen maradó hajóbérlési idősávokat, mindezt a város számára többletköltség nélkül.

Ami pedig a „jó cselekedeteket” illeti: ezek listája meglepően hétköznapi. Aki például részt vesz a csatornák menti szemétszedésben, kerékpárral érkezik egy múzeumba, tömegközlekedéssel utazik a városon belül, vagy növényi alapú ételt választ egy étteremben, máris jogosult lehet a jutalomra. Azt is értékelik, ha valaki repülő helyett környezetbarátabb módon, például vonattal érkezik az országba.

A rendszer sikerét pedig tükrözik az eddigi számok. A próbaidőszak óta több mint 30 ezer önkénteskedő turista vett részt a programban.

A koppenhágai modell iránt már több mint 100 város és turisztikai szervezet érdeklődött Európából, Ázsiából és Észak-Amerikából. Berlin már el is kezdett dolgozni a BerlinPay nevű, hasonló elven működő programján.