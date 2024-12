Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda több tucat sértettől adathalász módszerekkel; az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a bűnszervezet tagjai kifinomult adathalász technikákat alkalmaztak: hamis banki értesítések és e-mailek segítségével, valamint távoli hozzáférést biztosító programok, például az AnyDesk letöltésére rábeszélve szerezték meg a sértettek netbankjának belépési adatait.

A megszerzett hozzáférésekkel jogosulatlan banki tranzakciókat végeztek, majd a kicsalt összegeket bonyolult pénzmosási rendszeren keresztül tüntették el.

A nyomozók eddigi több mint 30 károsultat azonosítottak, a kár meghaladja a 330 millió forintot.

Előfordult olyan eset is, hogy a sértett bankszámlájáról 70 millió forintot utaltak el különböző célszámlákra.

A rendőrök eddig 23 olyan embert hallgattak ki gyanúsítottként, akiknek a nevére nyitott bankszámlákat használta a bűnbanda a tranzakciók lebonyolításához.

A bűnszervezet központi figurája egy 24 éves ukrán férfi, aki Montenegróból irányította az alá beszervezett csoportokat, koordinálta a Magyarországon elkövetett csalásokat és a bűncselekményekből származó pénzek elosztását. A férfit – nemzetközi együttműködésben – Ausztriában fogták el. A nyomozók átvették a férfit osztrák kollégáiktól, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt – írták.

A rendőrök az eljárás során feltérképezték a bűnszervezet működését: kiderült, hogy a korábban említett férfi egyik bűntársa egy 26 éves férfi volt, aki Magyarországon több pénzügyi tranzakcióban működött közre.

A nyomozók azonosították a szervezet további tagjait is, például a bankszámlákat nyitó strómanokat, és olyanokat is, akik a sértettek banki adatait megszerezték, illetve azokat, akik a csalásokat közvetítőként vagy pénzszállítóként segítették. Úgy fogalmaztak, hogy cselekményük nemcsak a sértetteknek okozott kárt, hanem komoly nemzetközi pénzügyi bűncselekményekhez is vezetett, mivel a megszerzett összegeket gyakran különböző kriptovaluták formájában próbálták eltüntetni.

Az ukrán férfi és bűntársai ellen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás, valamint különösen nagy értékű pénzmosás miatt folytatja az eljárást – áll a közleményben.