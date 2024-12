Áprilisban felröppent a hír, hogy hamarosan Budapesten is lesz Time Out Market Lisszabon, Dubaj, Boston, New York vagy Barcelona után – írta meg a We Love Budapest. A helyszín a Blaha Lujza tér ikonikus áruháza, a Corvin Palace lesz.

A Time Out Market egy nemzetközi standardok alapján kialakított, mégis a helyi jellegzetességekre fókuszáló gasztropiac, ahol a város legjobb és legfelkapottabb éttermei és séfjei vannak jelen standjaikkal. Tökéletesen elférnek egymás mellett az egyszerű fogások és a Michelin-csillagos séfek főztjei is – utóbbiakat megfizethető áron kóstolót adnak.

A történet a Time Out magazinnal kezdődött, amely Londonban született 1968-ban, szuper ajánlókkal az éttermekről. Lisszabonban 2007-ben indult el a magazin, és ezt 2014-ben követte a legelső Time Out Market nyitása, hogy életre keljen a magazint és az emberek a város legjobb éttermeiről ne csak olvassanak, hanem meg is kóstolhassák a főztjeiket, miközben beszélgetnek vagy épp koncertet hallgatnak.



A márka hamar kinőtte magát, a helyi gasztroszíntér topszereplői olyan éttermek, amelyek korábban már bizonyítottak. Ők komoly szűrés alapján pár évente cserélődhetnek is, friss arcok jönnek, ami egyben garancia a minőségre is.

A Time Out Market Budapest várhatóan 2025 második felében nyílik, és habár az éttermek listáját még nagy titok övezi.