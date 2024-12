Pályázatot nyújt be a Bloomberg Alapítványnál a Fővárosi Önkormányzat, hogy egymillió dollárból létrehozzanak egy feldolgozó üzemet a nagybani piacon annak érdekében, hogy a még használható, egészséges, de már más okból el nem adható élelmiszerek ne vesszenek kárba, hanem feldolgozva azok az idősotthonokba és a szociális intézményekbe a rászorulókhoz eljuthassanak. Ezt jelentette be Karácsony Gergely.

Budapest főpolgármestere elmondta, évente majdnem félmilliárd tonna zöldség és gyümölcs cserél gazdát a Fővárosi Önkormányzat nagybani piacain és vásárcsarnokaiban, ekkora mennyiség mellett teljesen természetes, hogy vannak olyan termékek, amelyek már kereskedelmi szempontból nem hasznosak, de teljes mértékben egészségesek és fogyasztásra alkalmasak.

A Fővárosi Önkormányzat kiemelt célja, hogy enyhítse az élelmiszerpazarlást

– tette hozzá Karácsony Gergely.