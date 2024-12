Jó kérdés, mi lesz ezután? Az biztos, hogy Emmanuel Macron elnöki pozíciója egyelőre érintetlen marad, ugyanakkor a Barnier kormány bukása egyúttal őt is valamiféle nyomás alá fogja helyezni, hiszen a mostani francia kormány tagjai közt vannak a Macron-féle centrista párt tagjai is. Az ellenzék, jobb és bal egyaránt remélheti, hogy a kormány megbuktatásával rávehetik Macront, hogy az eredetileg 2027-ben esedékes elnökválasztás helyett előrehozott elnökválasztást írjon ki. Macron azonban többször is hangsúlyozta korábban, hogy hivatali ideje végéig államfő akar maradni. Itt tudhatja meg, mi történhet még >>>