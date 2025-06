BM: A kormány egyértelmű célja, hogy folytassa az egészségügyben a béremelést

Nemcsak az egészségügyi ágazatban dolgozókat érdekli, hogy folytatódik-e a béremelés náluk. A betegek érdekei is azt diktálják, hogy a szakembereket megfizessék. Most a Belügyminisztérium, ha szűkszavúan is, de megadta a választ.