Szerencsésnek érezheti magát, aki évek elteltével visszakapja ellopott autóját, különösen, ha az még jó állapotban is van. Márpedig most ezt történt: 35 autócsoda jut vissza az eredeti tulajdonosához, méghozzá sértetlenül - számolt be a Totálkár.

A thai és a brit hatóságok nyolc éve indították az Operation Titanium fedőnevű, közös nyomozást, aminek a célja az volt, hogy felgöngyölítsenek egy autólopásokat is érintő ügyet.

Az Egyesült Királyságban hamis finanszírozási ügyletekkel eltulajdonított autókat gyorsan Thaiföldre szállították, ahol ezekre jó eséllyel már ottani vevők vártak.

Néhány eladó autó vezette nyomra a két ország nyomozóit, akik végül együttes erővel megtalálták a képeken is látható járműveket, és azelkövetőket is. A nyomozás eredményeképp letartóztatták a Bangkokban működő bűnszervezet vezetőjét, illetve tizenkét másik személyt.

Összesen 35 értékes, az Egyesült Királyságban lopott autót találtak meg, amiknek az összértéke közel 8 millió dollár, azaz majdnem 3 milliárd forint.

Az eltulajdonított autók között akadt Lamborghini Huracán, Porsche Cayman GT4, Ford Mustang, Civic Type R és több Nissan GT-R, valamint néhány BMW M4 is. A brit és thai hatóságok már megkezdték az autók visszajuttatását a tulajdonosaiknak.