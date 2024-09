Innovatív konstrukcióval jelent meg az Alfa Biztosító az életbiztosítási piacon:

szeptember elsején elindult a biztosító devizás termékcsaládja részeként az Alfa Zen euró és amerikai dollár alapú nyugdíjbiztosítások értékesítése.

Ez utóbbi termék bevezetésével a társaság úttörő a hazai piacon, hiszen eddig még egyetlen magyarországi biztosítótársaság sem rendelkezik amerikai dollár alapú nyugdíjbiztosítási konstrukcióval. Az újdonság ereje mellett a lakossági megtakarításokról elérhető adatok is az Alfa Zen mellett szólnak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az első félév végén

a magyar háztartások közel 435 milliárd forintnyi valutával rendelkeztek, miközben az itthon és külföldön tartott devizabetétek állománya megközelítette az ötezer milliárd forintot.

Ezek a számok pedig csak a készpénzre és a betétekre vonatkoznak: egyéb, deviza alapú eszközökben – például befektetési alapokban vagy biztosításokban – szintén nagyon jelentős összegeket tart a lakosság.

„A családi megtakarításokban mindig is helye volt az eurónak és a dollárnak, ám sokan otthon őrizték valutájukat, mert bankban tartani nem érte meg. A világ azonban nagyot változott, s a korábban nem tapasztalt infláció elérte az eurót és a dollárt is. Mára világossá vált, hogy az öngondoskodásra gondoló háztartásoknak hosszú távon be kell rendezkedniük egy magasabb inflációs szintre, vagyis az eurójukat és dollárjukat is be kell fektetniük, ha meg akarják őrizni az értéküket. Az Alfa Zen EUR és USD nyugdíjbiztosítások így valós piaci igényre reagálnak. Célunk, hogy a jövőben a Zen a hosszútávú pénzügyi tervezés szinonimájává váljon, és minél több ügyfélnek nyújtson biztonságot és stabilitást” – mondta el a konstrukció bevezetése kapcsán Csépai Orsolya, az Alfa Biztosító életbiztosítási termékfejlesztésért felelős pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

Az új nyugdíjbiztosítások bevezetését – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes – alapos és hosszú termékfejlesztési folyamat előzte meg. A konstrukció egyik fő vonzereje – a nyugdíjbiztosítás befizetése után járó 20 százalékos adóvisszatérítés mellett – az, hogy az Alfánál lépcsőzetes bónuszfizetést építettek be a termékbe, amely a 10., a 15. évben és közvetlenül a lejárat előtt ad akár az éves díj 250 százalékát is elérő extra bónuszt az ügyfélnek.

Fontos, hogy a megtakarítás esetleges átmeneti szüneteltetése sem eredményezi a bónusz elvesztését.

A befektetési portfólió kezeléséről tíz különféle eszközalap gondoskodik: egy eszközalappal pedig több mögöttes eszköz vásárolható meg, így jobban megvalósul a diverzifikáció, a kockázat porlasztása.

Az eszközalapokon keresztül elérhetők a VIG és nemzetközi alapkezelők befektetési alapjai is. Az ügyfelek emellett zöld eszközalapok közül is választhatnak: a palettán – Alfa Green Vegyes Eszközalap (EUR/USD) néven – a fenntarthatóság szempontrendszerében legmagasabb besorolású eszközalap is elérhető.

A megtakarítási termékek általános és nyugdíj célra is köthetők. Az ügyfelek bármilyen pénznemben indíthatják a befizetést, ezáltal a Zen azoknak is ideális megoldás, akik devizában kapják meg a fizetésüket és ebben a devizában akarnak nyugdíjra megtakarítani, illetve azok számára is, akik forint bevételekkel rendelkeznek, de számot vetnek a forint további gyengülésével, és szeretnék azt kivédeni.

A nyugdíjbiztosítások évek óta húzóterméknek számítanak az élet üzletágon belül: a Magyar Biztosítók Szövetségének adatai szerint tavaly csaknem negyedével emelkedett a biztosítók díjbevétele ezeknél a konstrukcióknál, az élő szerződések darabszáma pedig mára elérte a félmilliót.