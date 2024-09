Feldman Zsolt hozzátette, az idei kukoricatermés toxinszennyezettsége körül a piaci folyamatok befolyásolása érdekében egyoldalú kommunikációs kampány indult meg. Hasonló helyzet 2022-ben is kialakult, ugyanakkor végül az akkori piaci helyzet is teljes mértékben megoldódott. A hőstressz okozta gombafertőzések sajnos rendszeres velejáróivá válnak a növénytermesztésnek, de felelős termelői, feldolgozói hozzáállással ennek következményeit kezelni lehet és kell is, a jövőben pedig minden termelőnek még nagyobb figyelmet kell fordítani a lehetséges megelőzésre – hangsúlyozta az államtitkár.

A fogyasztóknak garancia kell, és ezt az ellenőrzésekkel biztosítják.

A tárca közleménye szerint a fogyasztók szempontjából legfontosabb, hogy a hatályos jogszabályok és az ellenőrzések minden esetben garantálják, hogy az élelmiszerekbe és a takarmányokba ne kerülhessen határérték feletti fertőzött áru. Az előállító vállalkozásoknak rendszeres önellenőrző vizsgálatokat kell végezniük, probléma vagy gyanú esetén pedig értesíteniük kell a hatóságot. A kukorica felhasználása során használhatóak toxinkötők, a kukoricatermelő gazdálkodóknak érdemes mérniük saját maguknak is, oda kell figyelni a tiszta és szennyezett tételek elkülönítésére, sokat jelent a megfelelő tárolástechnika – tették hozzá.

Az ennél is súlyosabb ok viszont az, hogy az idei termés aflatoxinnal fertőzött. Ez a fertőzés súlyosabb a 2022-esnél, nagyobb területen terjedtek el, és magasabbak is az értékek. Az eddigi adatok szerint a most betakarított kukorica több mint 40 százalékában a toxin jelenléte határérték fölötti. Az idei kukoricatermés nemcsak a mennyisége miatt gyengébb a jónál, hanem kisebb a tápanyagértéke, gyengébb a rosttartalma, nem lehet olyan jól hasznosítani, mint tavaly – mondta egy sajtóbeszélgetésen Kiss Péter, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség elnöke. Ez az egyik oka annak, hogy a takarmányfeldolgozók kénytelenek csökkenteni a takarmányban a kukorica arányát - emelte ki a Világgazdaság.

Lehet behozni kukoricát, csak nem Ukrajnából.

Amennyiben egyes feldolgozók nem találnak megfelelő mennyiségben számukra megfelelő hazai alapanyagot, a hatóságok felé történő bejelentés révén lehetőségük van behozatalra, de az Ukrajnából származó import tekintetében az eddigi álláspont nem változott, az onnan történő behozatali tilalom eltörlését nem tervezik, amíg nem születik uniós szintű megoldás a problémára – szögezte le Feldman Zsolt az AM közleményében.