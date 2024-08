A Második Reformkor Párt elnöke a hétfői gyöngyösi sajtótájékoztatóján elmondta: 2026-ban nemcsak Orbán Viktornak, hanem Horváth Lászlónak, a térség jelenlegi fideszes képviselőjének is mennie kell – áll a Második Reformkor sajtóközleményében.

Ehhez a körzetben a változást akarók szövetségét kívánja megteremteni. A 2RK elnöke Jólét és lendület névre keresztelte helyi programját, melyről a későbbiekben további részleteket árul majd el. Vona Gábor elmondta, az elkövetkező időszakban a Második Reformkor több 2026-os indulót is készül bemutatni.

Vona Gábor korábban a 2018-as országgyűlési választáson a Jobbik miniszterelnök-jelöltjeként indult és vállalta, hogy sikertelensége esetén lemond minden politikai tisztségéről. Miután elbukott a választásokon, le is mondott pártelnöki tisztségéről, valamint akkor be is jelentette, hogy listás parlamenti mandátumát sem veszi át, és kivonul a magyar politikai életből.

Ezt követően 2023. szeptember 7-én Második Reformkor (2RK) néven pártot alapított.