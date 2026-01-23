A kormány január 14-i ülésén döntött a rendkívüli hideg miatt a tűzifaosztásról. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az állami és állami cégek tulajdonában lévő tűzifát és egyéb faanyagot ingyen osztják magánembereknek, önkormányzatoknak és nemzetiségi önkormányzatoknak.

Az intezkedésről Orbán Viktor miniszterelnök a múlt pénteki rádióinterjújában azt mondta: akiknek nincs bevezetve a gáz vagy nem tudják kifizetni, nem tudnak árammal fűteni, azoknak szükségük van tűzifára.

Minden télen van tűzifa-támogatási akciója a kormánynak, amit most megdupláztak és a módszereken is változtattak. Az önkormányzatokat bevonva, egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el a sok tízezer köbméter tűzifát az emberekhez. Felső korlát nélküli elszámolás van, az operatív törzs és a belügyminiszter arra kapott felhatalmazást, hogy a szükséges famennyiséget állítsák elő, akármennyibe is kerül - közölte Orbán Viktor.

Szerdán, a januári rezsistop bejelentésekor pedig a kormányfő kijelentette: a szokatlan hidegben gondoskodtak a tűzifaellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről.

A Népszava beszámolójából viszont az derül ki, hogy a kormány bejelentése óta eltelt egy hétben alig jutott állami tűzifa az érintettekhez; az önkormányzatok össztűz alá kerültek, nemcsak a rászorulók kérik számon rajtuk az ingyenes tűzifát, hanem a helyi - jellemzően cigány - kisebbségi önkormányzatok is náluk kilincselnek, hiszen a rendelet őket is megemlíti. Gyorsaságról pedig szó sincs, hiszen az idei tél talán legzordabb időszaka már lepergett valódi segítség nélkül.

A dél-somogyi Babócsán például eddig mindössze egy család kapott körülbelül egy köbméter fát, miközben a rászorulók és a kisebbségi önkormányzatok is jelentkeztek. „Hiába mondom, nincs ráhatásunk, csak követelőznek. A listát leadtuk, de ellenőrizni is kell, tényleg rászorulók-e” - nyilatkozta Jáger Gábor polgármester. Az önkormányzatok tehetetlenek: a szállításokat a honvédség végzi, az adminisztráció és az ellenőrzés viszont rájuk hárul.

A helyi visszajelzések szerint a kiosztott mennyiség nem elegendő a tél átvészelésére, a fa gyakran csak puhafa vagy bokorág. Több település saját készletből próbál segíteni, de a kormányzati keret, a korábbi 150 köbméterhez képest, ma már csak töredéknyi támogatást tesz lehetővé, az árak azonban az elmúlt években kétszeresére-négyszeresére nőttek.

Több polgármester és helyi vezető szerint a kiosztás inkább kampányfogásnak tűnik, semmint valódi gyors segítségnek.