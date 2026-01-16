Péntek reggel elsősorban az elmúlt napokban tapasztalt extrém hó- és fagyhelyzetet értékelte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. Mind mondta, minden ilyen rendkívüli időjárás az próbatétel, de összességében azt lehet mondani, hogy ezt a hópróbát kiállta az ország – fogalmazott. A kormányfő köszönetet mondott a vasutasoknak, közútkezelőknek, a hadseregnek és a rendőröknek. Szerinte

az emberek türelmesek és fegyelmezettek voltak a fennakadásokhoz képest.

A miniszterelnök elmondta, hogy minden reggel tájékozódik nemzetbiztonsági jelentésből a gáz- és energiatartalékokról, de az éves fogyasztás 40 százalékával kezdtük meg a telet, tehát bőségesen van tartalékunk - mutatott rá. Ugyanakkor nem is kell arra támaszkodni, mert folyamatosan érkezik a gáz Magyarországra – tette hozzá.

Messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a Nyugat-európai országokban ez megszokott

– jelentette ki.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy megduplázták a tűzifa támogatásokat, az Operatív Törzs pedig felhatalmazást kapott, hogy felső határ nélkül szerezzen be tűzifát. A vörös kód miatt az összes szociális intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat.

Ukrajna 800 milliárd dolláros hiteltervével kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, a brüsszeli vezetők feltétel nélkül osztogatják a támogatásokat. Mint mondta, a 193 milliárd egy része hitel, de mindenki tudja, hogy „ezt a büdös életbe nem fizetik vissza”. Emlékeztetett, hogy az Unió most közös hitelt szeretne felvenni, piaci alapon.

Hozzátette, Brüsszel nyilvántartása szerint az európaiak elköltöttek 193 milliárd eurót Ukrajna támogatására. Ennél csak az Egyesült Államok költött többet, amit az új elnök megállított.

A miniszterelnök elmondta, hogy az ukránok elkészítették a pénzügyi igényeiket, de ezek nem tartalmazzák a biztonsági kiadásaikat.

Az EU arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút. Arra számítanak, hogy a vesztes majd jóvátételt fizet és ebből fedezik az eddigi kiadásaikat

– magyarázta Orbán Viktor, aki szerint ez olyan beetető történet, amely nyilvánvalóan nem igaz.

Mint mondta, mi vagyunk az egyetlen olyan ország, ahol a kormány megkérdezi az embereket a stratégiai döntésekről. A nemzeti petíciót mindenki meg fogja kapni és nemet mondhatnak – tette hozzá.