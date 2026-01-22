Cikkünk folyamatosan frissül!

A kormány a szerdai kormányülésen összegezte, hogy a rendkívüli fagyos idő magas fűtésszámlákat eredményezett és ez nagy terhet jelent a családok számára. Orbán Viktor szerint mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. „Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be” – közölte a miniszterelnök. A bejelentés értelmében ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, azok költségeit a családoktól a kormány átvállalja.

Bár még csak 22-e van, az MVM már bejelentette, hogy felfüggesztette a januári számlák kiküldését. A társaság a weboldalán közölte, hogy a kormány által szerdán bejelentett januári rezsistop értelmében felfüggesztik a számlák kipostázását. A rendkívüli hidegre tekintettel a megnövekedett fűtés többletfogyasztásának költségét ugyanis a kormány átvállalja a családoktól.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig egy háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy

a tervezett módosítást a kormány nem a költségvetés általános terhére hajtaná végre.

A cél az, hogy az esetleges beavatkozás fedezete az energiaszektorban keletkező profitból származzon, vagyis a lakossági terhek enyhítése ne közvetlenül az államháztartást terhelje. A tárcavezető szerint „a kormány foglalkozni fog azzal is, hogy kik a nagy januári hideg nyertesei”.

Mindezek után tart kormányinfót a csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A sajtótájékoztatón minden bizonnyal szóba kerül a rezsicsökkentés mellett Donald Trump Béketanácsa is – ahová Orbán Viktort is meghívták –, valamint a gazdákat érzékenyen érintő Mercosur-egyezmény is.

Munkacsoport dolgozik a rezsicsökkentésen

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón elmondta, „a magyar családokat óvni kell”, hogy ne kelljen magasabb fűtés számlákat fizetniük.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport jött létre, mert „sok számlázási rendszer van, sokféle élethelyzet van”. A tárcavezető szerint a „világos cél részletes valóra váltása aprómunkát igényel”, ugyanis van, aki, gázzal, van, aki árammal, távhővel, vagy épp palackos gázzal fűt, a számlázási rendszerek is eltérőek, ezért jött létre a munkacsoport.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy a „jóváírások” automatikusak lesznek, a fogyasztóknak nem lesz külön dolgok ezzel.

A különbözetet – azaz amit most átvállalt a kormány – a költségvetésből fogják fedezni, a forrást a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

A rezsicsökkentés a tárcavezető szerint „változhat, ha nem a jelenlegi kormány van”. Szerinte nélküle két-háromszoros árakkal lehetne számolni. „A jelenlegi kormány megőrzi a jelenlegi rezsicsökkentés rendszerét” – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva Gulyás később beszélt arról is, hogy

„orosz olaj nélkül ma nincs rezsicsökkentés Magyarországon”,

az ugyanis szerinte ennek alapfeltétele.

Ingyen van az egymilliárd dolláros béketanács

A miniszter bejelentette azt is, hogy a kormány felhatalmazta Orbán Viktort, hogy részt vegyen a béketanács megalakulásán és aláírja az alapító dokumentumot Davosban. Kérdésre válaszolva pedig elmondta, Magyarország azzal a feltétellel vesz részt ebben, hogy nem fizet érte – korábban olyan hírek láttak napvilágot, hogy a tagságért cserébe Donald Trump 1 milliárd dollárt kér.

„Azok, akik ma a béketanács alapokmányát aláírják, azok a béke pártján állnak” – jelentette ki Gulyás Gergely, aki szerint egyelőre nehéz megmondani, hogy a béketanácsnak milyen jövője és eredményei lesznek, de az biztos, hogy magyar érdek a béke elérése, és ezért minden lépést meg kell tenni.