Barta Péter, a Jalsovszky szenior ügyvédje szerint amennyiben valaki jogsértő módon készít vagy használ fel hangfelvételt, azt sérelemdíj megfizetésére is lehet kötelezni. A beleegyezés azonban szóbeli formában is megtörténhet, sőt, akár az olyan magatartás megállapítása is elég, ami arra utal, hogy a másik fél nem ellenzi a felvétel rögzítését.

Az ügyvéd ugyanakkor az üzletem.hu-nak azt nyilatkozta, hogy bizonyos esetekben akkor sem sért személyiségi jogot a titokban készített hangfelvétel, ha az közérdekből vagy jogos magánérdekből történik.

Hozzátette, a titkos hangfelvétel készítése a GDPR alapján adatvédelmi jogsértés is lehet, ami miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szintén bírságot szabhat ki. Magánszemélyeket azonban nagyon ritkán büntetnek meg emiatt.

Barta Péter leszögezi: ahogy általánosságban, úgy a hangfelvételek esetében is igaz az a jogszabály, miszerint nem használható fel polgári perben olyan bizonyíték, amelyet jogsértő módon szereztek meg. Bizonyos esetekben azonban mégis figyelembe veheti azt a bíróság, például, ha ez alapján derül ki, hogy a munkavállaló fenyegetőzött.

A büntetőeljárásban azonban bármilyen módon is készült el a hangfelvétel, az szabadon felhasználható bizonyítékként, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felvétel készítője a jogszerűtlen rögzítés miatt nem kötelezhető sérelemdíjra egy polgári peres eljárásban.