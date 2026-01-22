Az év elején viszonylag keveset változtak a pártpreferenciák – kezdi legfrissebb közvélemény-kutatását a Republikon.

Az intézet csütörtökön arról számolt be, a Tisza Párt támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, a Fidesz-KDNP támogatottsága 1 százalékponttal nőtt. 33-28 az állás a Tisza javára, a különbség 5 százalékpont.

A január 15-20. között, ezer fő telefonos megkérdezésével készült kutatásból kiderült, a pártválasztók körében a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz-KDNP támogatottsága egy százalékponttal nőtt, 38 százalékra. Magyar Péter pártjának előnye 8 százalékpont.

Az eredmények alapján azt is közölték, a biztos szavazó pártválasztók körében hibahatáron belül csökkent a Tisza előnye, miután 1 százalékpontot csökkent a Tisza, 2 százalékpontot nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága, a Tisza előnye így 9 százalék.

Az intézet azt írta, az újév még intenzívebb kampányt hozott, Orbán Viktor pártja és „a kormányközeli média teljes gőzzel állt rá a háború témájára, amely 2022-ben győzelemre segítette a kormánypártokat”.

Középpontba az életveszéllyel és harmadik világháború kitörésével való fenyegetés mellett a háború megélhetési, gazdasági oldala került előtérbe, reagálva a rossz gazdasági állapotra, eltartva a felelősséget a 16 éve regnáló kormánytól

– fűzték hozzá.

Arra is kitértek, a választási részvételi kedv terén láthatunk némi átrendeződést, összességében kevesebb szavazásra nyitott választó van, mint tavaly év végén, ami ebben a pillanatban inkább a kormánypártnak kedvező, viszont a hosszú távú trendet és a Tisza előnyét nem kezdte ki.

A Mi Hazánk támogatottsága nem változott az év elején, a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 6-6 százaléka szavazna a pártra, jelenleg a parlamenti küszöb körül mozog, esélyes a bejutásra. Ahogyan a szavazók a két nagy párt felé fordulnak a választás közeledtével, a Mi Hazánkat még nem könyvelhetjük el biztos befutóként, pláne, ha nem tudja kellően megkülönböztetni üzeneteit a kormánypártokétól.

A Kutyapárt a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 5-5 százalékának szavazatával bír, éppen a bejutási küszöbön áll, biztosan szüksége lesz rá, hogy felhívja magára a figyelmet, hogy megőrizze bejutási esélyeit, bár tény, hogy eddigi megmérettetései közül most áll a legközelebb a parlamentbe jutáshoz.

A DK támogatottsága a Kutyapártéhoz közelít, a teljes népesség 3, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 4-4 százaléka szavazna a pártra, azaz jelenleg nem maradna a parlamentben, de egyelőre van esélye a bejutásra.

A kisebb pártok mozgástere teljesen beszűkült a választási hajrára, jelenleg semelyik másik párt nem éri el az 1 százalékos támogatottságot. A bizonytalanok aránya 27 százalék – áll a reprezentatív felmérésben.