Január 6-án fegyveres rendőrök és a Terézvárosi Önkormányzati munkatársai szálltak meg egy hatodik kerületi szálláshely-szolgáltató lakást, az ott tartózkodókat pedig vegzálni kezdték. A fegyveresek egy névtelen bejelentést követően vonultak ki a szálláshelyre, ami a Magyar Apartmankiadók Egyesületének közlése szerint már évek óta működő, az önkormányzatnál bejelentett, adót fizető vállalkozás volt.

A közlemény szerint a terézvárosi polgármester, valamint az önkormányzat hivatalos közösségi média felületein megosztott képeken látható, ahogy rendőrök vesznek körül egy idősebbnek tűnő urat. Más – azóta eltávolított, ám a Google-ben még fellelhető – képeken az is jól látszik, hogy a rendőrök teljesen jogellenesen lépnek be a lakásba – véli az egyesület, hozzátéve, hogy szerinte az önkormányzat a negyvenes évek nyilas módszereit idézve jár el: matricákkal ragasztják tele a lakások ajtajait, ha elindítanak egy eljárást.

„Mindeközben a Soproni Tamás vezette önkormányzat minden felületén arra buzdítja a lakosságot, hogy az ötvenes évek házmester-tempóját idézve -akár kamu név, emailcím megadásával, tehát végső soron névtelenül - jelentsék fel szomszédjaikat, ha idegen nyelven beszélőket látnak egy társasházban. Terézváros lakóinak negyede külföldi. Ha egy új albérlő érkezik egy lakásba, arra is ráküldik a rendőrséget, mert azt hiszik, hogy turista?” – írja az egyesület.

A közlemény rámutat arra, hogy a rendőri akcióról készült fényképek hatására több külföldi, budapesti turizmussal foglalkozó közösségi média csoportban is téma lett, hogy már nem szívesen látják a turisták Budapesten. „Egy külföldi nem tesz különbséget Terézváros és Budapest között: számára az üzenet egyértelmű, Budapesten jelenleg nem jó turistának lenni.” – áll a közleményben.

Az egyesült azt állítja, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Visit Budapest mélyen hallgat és nem védik meg a magánszállásadókat. Arra is emlékeztet, korábban az MTÜ és az NGM is megígérte, hogy nem engedik a kiadható napok számát nullára csökkenteni, továbbá, hogy 26 turisztikai érdekképviselet utasította el közösen Terézváros Airbnb-rendeletét, de végül az ígéret betartása elmaradt.

A Magyar Apartmankiadók Egyesülete azt is felidézi, hogy Nagy Márton korábban úgy nyilatkozott, lakhatási kérdésként kezeli a magánszálláshely-szolgáltatásokat, azonban a kormány gazdaságpolitikájának következményeként egy év alatt 23 százalékkal emelkedtek Budapesten a lakásárak, dacára annak, hogy már tavaly óta Airbnb-moratórium van érvényben.

A közlemény szerint a mostani szabályozás egyetlen valódi nyertese a Terézvárosban erőteljesen terjeszkedő hotel szektor, amely politikailag is összhangban áll a kerület vezetésével, a vesztesek pedig főként az egy-két lakást kiadó, ebből elő családok, miközben kiemeli, hogy az elmúlt években 17 új szálloda épült vagy épül a kerületben, részben az egykori lakóházak helyén.