A Magyar Közlöny hétfő esti számában jelent meg Pintér Sándor belügyminiszter rendelete, amely a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletet módosítja.

A döntés értelmében

megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet,

feladatait pedig egy új, országos javítóintézet veszi át, amely később a további megszűnő intézetek feladatait is ellátja majd,

az intézmények irányítása a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához kerül, míg a fenntartásról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.

A rendelet szövege szerint a kormány célja a fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó javítóintézetek irányításának koncentrálása, a törvényes rend fenntartása és az intézményi hatékonyság növelése.

Ezek megvalósítása érdekében kiveszik a működő javítóintézetek listájából a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A melléklet alapján a fiatalkorú lányok és fiúk elhelyezése a következő intézetekben történik:

lányok: Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon (Budapest XV.);

fiúk: Aszódi Javítóintézet, Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai Javítóintézet.

A módosítás a kihirdetést követő napon, azaz 2026. január 20-án, kedden hatályba is lépett.

A rendelet kapcsán a Telex azt írta, hogy a Szőlő utcai intézet kiürítése már decemberben megkezdődött, januárra a korábbi hetven gyerekből már csak harminc maradt, jelenleg pedig már kevesebb mint tíz gyerek van a budapesti intézetben. Emellett a dolgozói állományt is jelentősen lecsökkentették.