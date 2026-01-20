A Magyar Közlöny hétfő esti számában jelent meg Pintér Sándor belügyminiszter rendelete, amely a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletet módosítja.

A döntés értelmében

Kapcsolódó

  • megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet,
  • feladatait pedig egy új, országos javítóintézet veszi át, amely később a további megszűnő intézetek feladatait is ellátja majd,
  • az intézmények irányítása a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához kerül, míg a fenntartásról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.

A rendelet szövege szerint a kormány célja a fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó javítóintézetek irányításának koncentrálása, a törvényes rend fenntartása és az intézményi hatékonyság növelése.

Ezek megvalósítása érdekében kiveszik a működő javítóintézetek listájából a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A melléklet alapján a fiatalkorú lányok és fiúk elhelyezése a következő intézetekben történik:

  • lányok: Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon (Budapest XV.);
  • fiúk: Aszódi Javítóintézet, Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai Javítóintézet.

A módosítás a kihirdetést követő napon, azaz 2026. január 20-án, kedden hatályba is lépett.

A rendelet kapcsán a Telex azt írta, hogy a Szőlő utcai intézet kiürítése már decemberben megkezdődött, januárra a korábbi hetven gyerekből már csak harminc maradt, jelenleg pedig már kevesebb mint tíz gyerek van a budapesti intézetben. Emellett a dolgozói állományt is jelentősen lecsökkentették.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát tavaly májusban vették őrizetbe, az ügyben az emberkereskedelem mellett később szexuális visszaéléssel és gyermekprostitúció kihasználásával is megvádolták. Több munkatársát is letartóztatták, így a Juhász után kinevezett Kovács-Buna Károlyt is. Erről ITT és ITT írtunk bővebben.