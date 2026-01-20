A Magyar Közlöny hétfő esti számában jelent meg Pintér Sándor belügyminiszter rendelete, amely a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletet módosítja.
A döntés értelmében
- megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet,
- feladatait pedig egy új, országos javítóintézet veszi át, amely később a további megszűnő intézetek feladatait is ellátja majd,
- az intézmények irányítása a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához kerül, míg a fenntartásról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.
A rendelet szövege szerint a kormány célja a fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó javítóintézetek irányításának koncentrálása, a törvényes rend fenntartása és az intézményi hatékonyság növelése.
Ezek megvalósítása érdekében kiveszik a működő javítóintézetek listájából a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A melléklet alapján a fiatalkorú lányok és fiúk elhelyezése a következő intézetekben történik:
- lányok: Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon (Budapest XV.);
- fiúk: Aszódi Javítóintézet, Debreceni Javítóintézet, Nagykanizsai Javítóintézet.
A módosítás a kihirdetést követő napon, azaz 2026. január 20-án, kedden hatályba is lépett.
A rendelet kapcsán a Telex azt írta, hogy a Szőlő utcai intézet kiürítése már decemberben megkezdődött, januárra a korábbi hetven gyerekből már csak harminc maradt, jelenleg pedig már kevesebb mint tíz gyerek van a budapesti intézetben. Emellett a dolgozói állományt is jelentősen lecsökkentették.
