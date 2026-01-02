Pintér Sándor jegyzi azt az óév végi rendeletet, melynek értelmében biztosítani kell szappant, törölközőt és ágyneműt az állami gondozásban felnövő gyerekeknek, s erre évente legalább 60 ezer forintot kell szánni.

A friss belügyminisztériumi rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet módosítja – szúrta ki egy Vakmajom nevű Facebook-oldal.

A miniszter neve alatt kikerülő jogszabály számos más kormányrendelet társaságában jelent meg a Magyar Közlönyben 2025 utolsó napjaiban.

Célja az lenne, hogy „az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek és a javítóintézetben nevelt fiatalkorú az életkorának, ellátási szükségletének megfelelő ellátásban részesüljön a testi, értelmi és érzelmi fejlődésének maradéktalan biztosítása érdekében azáltal is, hogy meghatározásra kerül a tisztálkodáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítandó támogatás legalacsonyabb összege”.

Mint részletezik, „a személyi higiéné biztosítása, valamint a textíliával való ellátás keretében gyermekenként biztosítani kell legalább

a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, tisztálkodási és testápolási szereket, valamint textíliákat, a csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket és 3 váltás ágyneműt”.

A január 1-jével hatályossá vált rendelet a fentiekhez hasonlókat ír elő a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításában is. Ebben az áll, hogy

a fiatalkorú számára biztosítani kell a legalább napi rendszerességű tisztálkodáshoz szükséges feltételeket. A tisztálkodáshoz kapcsolódó kiadásokra biztosított támogatás összege nem lehet kevesebb ellátottanként évi 60 000 forintnál.

Emlékezetes, az elmúlt hónapok folyamán kiemelt figyelem övezte a gyermekvédelem ügyét, azon belül is a Szőlő utcai javítóintézet botrányait, s a kormány már december elején úgy döntött, a rendőrség felügyelete alá vonja az érintett intézményeket.