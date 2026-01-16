A büntetés-végrehajtás a Szőlő utcai javítóintézetben lévő fiatalokat a tököli büntetés-végrehajtási intézetben kialakítandó új részlegre helyezheti át – számolt be az Index a 24.hu értesülései alapján. A lap információi szerint

a büntetés-végrehajtás egy új, külön kialakított részlegbe vinné át a fiatalokat.

Már tavaly decemberben is volt arról szó, hogy a BVOP a dolgozói létszámhiány miatt más intézménybe költöztetné a Szőlő utcai javítóintézet lakóit.

Az intézmény irányítását a büntetés-végrehajtás 2024 decemberében vette át, a javítóintézet igazgatóját és élettársát 2025 májusában tartóztatták le.

A nyomozás során eddig kilenc gyanúsítottat azonosítottak, köztük nevelőket és rendészeti dolgozókat, akiket gyermekbántalmazással és más súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak. Jelenleg hatan vannak letartóztatásban. Az ügy legfrissebb fejleménye, hogy a hatóságok eddig tizenöt kiskorú sértettet azonosítottak az eljárás során.