A kormány úgy döntött, visszavonja azt a novemberi kormányrendeletet, ami utat nyitott a rendőrségnek azon helyek ideiglenes bezárására, ahol kábítószer-kereskedelmen kapnak valakit.

A döntésről szóló határozat Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával jelent meg a friss Magyar Közlönyben december 30-án.

Mint ahogy az ismert, a novemberi kormányrendeletben a kormányfő elrendelte, hogy

a rendőrség a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja azon helyeket, amelyek területén kábítószer-kereskedelmet, kábítószer készítésének elősegítését, tudatmódosító anyaggal visszaélést, teljesítményfokozó szerrel visszaélést követtek el.

Előírta ugyanakkor azt is, hogy az üzlet közforgalmú bejáratainak mindegyikére

jól láthatóan ki kell írni, milyen bűncselekmény miatt záratták be az adott helyet.

Számos nyomozás szálai vezettek „drogfészkekhez”, és „a közvélemény jogos felháborodása is egyre erősebben követelte a fellépést a nyílt, kontroll nélküli drogfogyasztás és terjesztés ellen” – indokolta a jogszabályi szigorítást Horváth László drogügyi kormánybiztos.